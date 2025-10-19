Çin, ABD’yi suçladı: Elektrik şebekesi ve uzay sistemlerini hedef aldı

Çin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nı (NSA), ülkenin kritik altyapısını hedef alan siber saldırı girişiminde bulunmakla suçladı.

Pekin yönetimi, saldırının “Ulusal Zaman Senkronizasyon Tesisi”ne yönelik olduğunu ve başarılı olması halinde elektrik şebekeleri, tren sistemleri ve uzay fırlatmaları dahil birçok alanda ciddi aksaklıklara yol açabileceğini açıkladı.

“REDDEDİLEMEZ KANITLAR BULUNDU”

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada, NSA’nın 2022 ile 2024 yılları arasında Ulusal Zaman Senkronizasyon Tesisi’ni hacklemeye çalıştığına dair “reddedilemez kanıtlar” tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre ajanlar, yabancı bir cep telefonu markasının mesajlaşma servisindeki güvenlik açığını kullanarak merkez çalışanlarının giriş bilgilerini ele geçirmeye çalıştı.

SALDIRI, KRİTİK ALTYAPIYI TEHLİKEYE ATTI

Tesis, Çin genelinde bilgisayar sunucularından tren istasyonlarına, enerji hatlarından telekomünikasyon sistemlerine kadar tüm ağların zaman eşgüdümünden sorumlu.

PEKİN: SİBER HEGEMONYAYA SON VERİLMELİ

Bakanlık açıklamasında, “Son yıllarda ABD, siber hegemonyayı agresif biçimde uygulayarak uluslararası siber uzay kurallarını defalarca ihlal etti” ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: DİKKATLİ OLUN

Çin hükümeti, vatandaşlarını yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı dikkatli olmaya ve şüpheli siber hareketlilikleri yetkililere bildirmeye çağırdı.

Pekin yönetimi, Batı ülkeleriyle ilişkilerin kötüleştiği son yıllarda casusluk ve siber saldırı uyarılarını sıklaştırmıştı.

ABD-ÇİN SİBER GERİLİMİ TIRMANIYOR

Washington yönetimi, daha önce Çin destekli hacker gruplarını demokratik kurumlara, gazetecilere ve teknoloji şirketlerine yönelik siber saldırılarla suçlamıştı.

Şimdi ise roller tersine dönmüş durumda: Pekin, ilk kez doğrudan ABD’yi hedef alarak “siber hegemonya” ifadesini resmi belgede kullandı.