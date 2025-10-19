Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çiçeği burnunda NATO üyesinden Rusya çıkışı! "Savaş moduna geçmeli ve misilleme yapmalıyız"

Çiçeği burnunda NATO üyesinden Rusya çıkışı! "Savaş moduna geçmeli ve misilleme yapmalıyız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çiçeği burnunda NATO üyesinden Rusya çıkışı! &quot;Savaş moduna geçmeli ve misilleme yapmalıyız&quot;
İsveç, Rusya, Ukrayna, NATO, Savunma Bakanı, Misilleme, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Rusya'nın Ukrayna ve Batı’ya yönelik saldırganlığının bölgeyi hibrit savaşın ön cephesine dönüştürdüğünü belirterek, "Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz." ifadelerini kullandı. Rusya'ya karşı daha sert önlemler alınması için çağrı yapan Jonson, "Rusya, siyasi ve askeri riskler almaya ve karma operasyonlarını yoğunlaştırmaya hazır. Bu nedenle, karşılık vermeli ve misilleme yapmalıyız." dedi.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Alman medya ağı Redaktionsnetzwerk Deutschland’a (RND) yaptığı açıklamada Rusya’yı Baltık Denizi'nde kasıtlı olarak hibrit saldırılar düzenlemekle suçladı.

Bakan Jonson, "Rusya’nın Ukrayna ve Batı’ya yönelik saldırganlığı bölgeyi hibrit savaşın ön cephesine dönüştürdü. Baltık Denizi'nde yaşananlar Rusya'nın savaşının bir parçası." dedi.

"SAVAŞ MODUNA GEÇMELİYİZ"

İsveçli Bakan Jonson, "Avrupa genelinde, barışçıl bir yaşam için ortak bir arzuyla hareket ettiğimiz konusunda derin bir farkındalığa ihtiyacımız var. Zihniyette bir değişim şart. Barışı kararlılıkla savunmak ve korumak için savaş moduna geçmeliyiz." diye konuştu.

"MİSİLLEME YAPMALIYIZ"

Rusya'ya karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulunan Jonson, "Rusya, siyasi ve askeri riskler almaya ve karma operasyonlarını yoğunlaştırmaya hazır. Bu nedenle, karşılık vermeli ve misilleme yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde andı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunan Belediye Başkanı neden Türkiye’ye sığındığını açıkladı! 'Ankara bir adım önde' - DünyaYunan Belediye Başkanı Türkiye’ye sığındı!Çip savaşında yeni perde! Hollanda, Çin bağlantılarını kesti - DünyaÇin’e görülmemiş darbe!Fransa karıştı! Louvre Müzesi’nde değerli eserler 7 dakikada çalındı - DünyaFim gibi soygun! Louvre Müzesi’nde değerli eserler çalındıİsrail ateşkesi bozmak için yeni bahane uydurdu: Gazze’ye saldırılar başladı - DünyaAteşkesi unuttu, Gazze'yi bombaladı!Avrupa köyü ilan açtı! Taşınacaklara para dağıtılıyor - DünyaBu köye taşınan her ay maaş alacak! Avrupa ülkesi ilan açtıDünyanın 2. zengini Ellison servetinde rekor kayıp! Bir günde 24 milyar dolar buhar oldu - DünyaDünyanın en zengin kişisinin serveti eridi
Sonraki Haber Yükleniyor...