Çip savaşında yeni perde! Hollanda, Çin bağlantılarını kesti

Hollanda hükümetinin el koyduğu çip üreticisi Nexperia, Çin’deki çalışanlarının sistem erişimini kesti ve maaş ödemelerini durdurdu.

Çin biriminden müşterilere gönderilen bilgi notuna göre şirket, Avrupa merkezinin Çin bağlantılarını tamamen kopardı.

SİSTEM ERİŞİMİ DURDURULDU, MAAŞLAR KESİLDİ

Çin basınında yer alan haberlere göre Nexperia, Çin birimine gönderdiği yazıda, Avrupa’daki merkez ofisin Çin’deki çalışanların bilgisayar sistemlerine erişimini sonlandırdığını ve maaş ödemelerini askıya aldığını açıkladı.

Notta, Çin biriminin bu karar karşısında “şaşkınlık ve hayal kırıklığı” yaşadığı belirtilerek, uzun süredir “acımasız bir baskı altında” oldukları ifade edildi.

Ayrıca bilgi notunda, mevcut yönetimin Çin pazarını tamamen terk etmeye hazırlandığı yönünde sinyaller verildi.

ÇİN BİRİMİ KURTARMA PLANI BAŞLATTI

Tüm bu gelişmelere rağmen Nexperia’nın Çin birimi, ülkedeki müşterilere hizmet vermeye devam etmek için yerel tedarik zinciri kurmaya başladığını duyurdu.

Yetkililer, bu girişimin “kurtarma tedbiri” olarak değerlendirildiğini bildirdi.

HOLLANDA HÜKÜMETİ ŞİRKETE EL KOYMUŞTU

Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech Technology şirketinin 2019’da çoğunluk hissesini satın aldığı Nexperia’ya bu ayın başında el koymuştu.

Kararın gerekçesi olarak, “kritik teknolojilerin Avrupa’dan Çin’e transferi riski” gösterilmişti.

Açıklamada, “Bu karar, Hollanda ve Avrupa’nın ekonomik güvenliğini korumak için alınmıştır” denilmişti.

Nexperia’nın Çinli CEO’su Cang Şüecıng görevden alınırken, Hollanda yönetimi şirkete “acil kontrol tedbirleri” uygulamaya başlamıştı.

ABD'NİN KISITLAMA ZİNCİRİ ETKİLİ OLDU

Hollanda’nın adımı, ABD’nin ihracat kontrollerini genişletmesinin ardından geldi.

Washington yönetimi, 2024 sonunda Çinli Wingtech Technology’yi“Varlık Listesi'ne dahil etmişti.

Yeni düzenlemeye göre, yasaklı şirketlerin yüzde 50’den fazla ortak olduğu tüm iştirakler de otomatik olarak kontrol kapsamına alınmıştı.

KÜRESEL ÇİP SAVAŞINDA YENİ CEPHE

Nexperia, Tesla ve Apple gibi dev markalara çip sağlayan kritik bir tedarikçi konumunda.

Bu nedenle Hollanda’nın kararı, küresel yarı iletken rekabetinde yeni bir cephe olarak yorumlanıyor.

ABD’nin eski Başkanı Joe Biden döneminde yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası, Çinli üreticilerin ileri çip teknolojilerine erişimini kısıtlamıştı.

Ardından göreve dönen Donald Trump yönetimi, bu kısıtlamaları koruyarak yapay zeka çipleri ve yazılımlarına da ihracat kontrolü getirdi.