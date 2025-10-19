Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çip savaşında yeni perde! Hollanda, Çin bağlantılarını kesti

Çip savaşında yeni perde! Hollanda, Çin bağlantılarını kesti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çip savaşında yeni perde! Hollanda, Çin bağlantılarını kesti
Çip, Teknoloji, Hollanda, Çin, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hollanda hükümetinin el koyduğu çip üreticisi Nexperia, Çin’deki çalışanlarının sistem erişimini kesti ve maaş ödemelerini durdurdu.

Hollanda hükümetinin el koyduğu çip üreticisi Nexperia, Çin’deki çalışanlarının sistem erişimini kesti ve maaş ödemelerini durdurdu.

Çin biriminden müşterilere gönderilen bilgi notuna göre şirket, Avrupa merkezinin Çin bağlantılarını tamamen kopardı.

Çip savaşında yeni perde! Hollanda, Çin bağlantılarını kesti - 1. Resim

SİSTEM ERİŞİMİ DURDURULDU, MAAŞLAR KESİLDİ

Çin basınında yer alan haberlere göre Nexperia, Çin birimine gönderdiği yazıda, Avrupa’daki merkez ofisin Çin’deki çalışanların bilgisayar sistemlerine erişimini sonlandırdığını ve maaş ödemelerini askıya aldığını açıkladı.

Notta, Çin biriminin bu karar karşısında “şaşkınlık ve hayal kırıklığı” yaşadığı belirtilerek, uzun süredir “acımasız bir baskı altında” oldukları ifade edildi.

Ayrıca bilgi notunda, mevcut yönetimin Çin pazarını tamamen terk etmeye hazırlandığı yönünde sinyaller verildi.

ÇİN BİRİMİ KURTARMA PLANI BAŞLATTI

Tüm bu gelişmelere rağmen Nexperia’nın Çin birimi, ülkedeki müşterilere hizmet vermeye devam etmek için yerel tedarik zinciri kurmaya başladığını duyurdu.

Yetkililer, bu girişimin “kurtarma tedbiri” olarak değerlendirildiğini bildirdi.

HOLLANDA HÜKÜMETİ ŞİRKETE EL KOYMUŞTU

Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech Technology şirketinin 2019’da çoğunluk hissesini satın aldığı Nexperia’ya bu ayın başında el koymuştu.

Kararın gerekçesi olarak, “kritik teknolojilerin Avrupa’dan Çin’e transferi riski” gösterilmişti.

Açıklamada, “Bu karar, Hollanda ve Avrupa’nın ekonomik güvenliğini korumak için alınmıştır” denilmişti.

Nexperia’nın Çinli CEO’su Cang Şüecıng görevden alınırken, Hollanda yönetimi şirkete “acil kontrol tedbirleri” uygulamaya başlamıştı.

Çip savaşında yeni perde! Hollanda, Çin bağlantılarını kesti - 2. Resim

ABD'NİN KISITLAMA ZİNCİRİ ETKİLİ OLDU

Hollanda’nın adımı, ABD’nin ihracat kontrollerini genişletmesinin ardından geldi.

Washington yönetimi, 2024 sonunda Çinli Wingtech Technology’yi“Varlık Listesi'ne dahil etmişti. 

Yeni düzenlemeye göre, yasaklı şirketlerin yüzde 50’den fazla ortak olduğu tüm iştirakler de otomatik olarak kontrol kapsamına alınmıştı.

KÜRESEL ÇİP SAVAŞINDA YENİ CEPHE

Nexperia, Tesla ve Apple gibi dev markalara çip sağlayan kritik bir tedarikçi konumunda.

Bu nedenle Hollanda’nın kararı, küresel yarı iletken rekabetinde yeni bir cephe olarak yorumlanıyor.

ABD’nin eski Başkanı Joe Biden döneminde yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası, Çinli üreticilerin ileri çip teknolojilerine erişimini kısıtlamıştı.

Ardından göreve dönen Donald Trump yönetimi, bu kısıtlamaları koruyarak yapay zeka çipleri ve yazılımlarına da ihracat kontrolü getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da veli, öğretmene demir sopayla saldırdı! Kan revan içinde kaldı, canını zor kurtardıYunan Belediye Başkanı neden Türkiye’ye sığındığını açıkladı! 'Hayatla ölüm arasında 4 saat bekliyoruz'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunan Belediye Başkanı neden Türkiye’ye sığındığını açıkladı! 'Hayatla ölüm arasında 4 saat bekliyoruz' - DünyaYunan Belediye Başkanı Türkiye’ye sığındı!Fransa karıştı! Louvre Müzesi’nde değerli eserler çalındı - DünyaFim gibi soygun! Louvre Müzesi’nde değerli eserler çalındıİsrail ateşkesi bozmak için yeni bahane uydurdu: Gazze’ye saldırılar başladı - DünyaAteşkesi unuttu, Gazze'yi bombaladı!Avrupa köyü ilan açtı! Taşınacaklara para dağıtılıyor - DünyaBu köye taşınan her ay maaş alacak! Avrupa ülkesi ilan açtıDünyanın 2. zengini Ellison servetinde rekor kayıp! Bir günde 24 milyar dolar buhar oldu - DünyaDünyanın en zengin kişisinin serveti eridiABD’de milyonlar isyanda! 2.500 şehirde ‘Krallara Hayır’ mitingi düzenlendi - DünyaABD’de milyonlar isyanda!
Sonraki Haber Yükleniyor...