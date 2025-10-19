Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde andı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç&#039;i vefatının yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Erdogan, Aliya İzetbegoviç, Bosna-Hersek, Sosyal Medya, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yıl dönümünde andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran, milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22. yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yıl dönümünde yad etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran, milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22. yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı
Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Altay Bayındır futbolseverlerin radarında!Çiçeği burnunda NATO üyesinden Rusya çıkışı! "Savaş moduna geçmeli ve misilleme yapmalıyız"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu! - YaşamSon 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttuGölhisar'ın gözdesi! Lezzeti damak çatlatıyor: Yiyen bir daha yiyor - YaşamLezzeti damak çatlatıyor: Yiyen bir daha yiyorDepremden sonra kendini mağaraya kapamıştı! Hayatı, eline 2,5 sene sonra gelen kağıtla değişti - YaşamTüm düzeni bir kağıtla değişti!Fabrika gibi okul! Günde 1 ton çikolata üretip milyonluk ciro yapıyorlar - YaşamGünde 1 ton üretip milyonluk ciro yapıyorlarKahverengi kokarca için Türkiye seferber oldu: Kimse baş edemeyince Bakanlık devreye girdi - YaşamHer yerdeler! Binlerce kişi seferber olduBu kış nasıl olacak, kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tek cümleyle özetledi! Bu sene tablo bambaşka - YaşamUzmanı açıkladı: Soğuk, sert ve bol yağışlı!
Sonraki Haber Yükleniyor...