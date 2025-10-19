İşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı belli oldu! Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde Fenerbahçe’de tam 7 oyuncu kadroda yer alamayacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü Chobani Stadyumu’nda konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde kritik karşılaşma öncesinde toplam 7 oyuncu kadroda yer alamayacak.

Tedavisi devam eden kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat, sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Ayrıca Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş da forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Milan Skriniar’ın yanı sıra, teknik direktör kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da bu mücadelede görev yapmayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA CENK TOSUN VE İRFAN CAN KAHVECİ OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin tecrübeli isimleri Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almayacak. Tosun, kadro dışı bırakılırken, İrfan Can Kahveci de sahaya çıkamayacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Ugrekhelidze, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Larsson, Gray

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki karşılaşma 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Maçın hakemliğini Ali Şansalan üstlenecek. Yardımcı hakemler ise Anıl Usta ve Samet Çavuş olacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olarak ekranlara gelecek.