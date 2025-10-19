Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı?

İşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı?
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Süper Lig, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Kadro, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 9. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ile devam ediyor. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı açıklandı. Şimdi gözler muhtemel ilk 11 maç kadrosuna çevrildi!

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı belli oldu! Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde Fenerbahçe’de tam 7 oyuncu kadroda yer alamayacak.

İşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı? - 1. Resim

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü Chobani Stadyumu’nda konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde kritik karşılaşma öncesinde toplam 7 oyuncu kadroda yer alamayacak.

Tedavisi devam eden kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat, sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Ayrıca Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş da forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Milan Skriniar’ın yanı sıra, teknik direktör kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da bu mücadelede görev yapmayacak.

İşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı? - 2. Resim

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA CENK TOSUN VE İRFAN CAN KAHVECİ OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin tecrübeli isimleri Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almayacak. Tosun, kadro dışı bırakılırken, İrfan Can Kahveci de sahaya çıkamayacak.

İşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı? - 3. Resim

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Ugrekhelidze, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Larsson, Gray

İşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı? - 4. Resim

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki karşılaşma 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Maçın hakemliğini Ali Şansalan üstlenecek. Yardımcı hakemler ise Anıl Usta ve Samet Çavuş olacak.

İşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı? - 5. Resim

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olarak ekranlara gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa köyü ilan açtı! Taşınacaklara para dağıtılıyorAK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye'ye yönelik sabotajı reddediyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hamdi Ulukaya serveti ne kadar? Türkiye'nin en zengini sıralaması değişti - HaberlerHamdi Ulukaya serveti ne kadar? Türkiye'nin en zengini sıralaması değiştiTufan Erhürman kimdir, seçim vaatleri neler? KTTC seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı oldu - HaberlerTufan Erhürman kimdir, seçim vaatleri neler? KTTC seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduGalatasaray MCT - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS FB derbisi maç bilgileri! - HaberlerGalatasaray MCT - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS FB derbisi maç bilgileri!Elche - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı - HaberlerElche - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandıGassal yeni sezon ne zaman başlıyor, 3. sezon tarihi belli oldu mu? - HaberlerGassal yeni sezon ne zaman başlıyor, 3. sezon tarihi belli oldu mu?KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi adaylar kim? Oy verme işlemi bugün başladı - HaberlerKKTC cumhurbaşkanlığı seçimi adaylar kim? Oy verme işlemi bugün başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...