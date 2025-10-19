AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye'ye yönelik sabotajı reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye sürecine yönelik paylaşım yaptı.

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi fikir ifade etmekle, siyaseti ve demokrasiyi zehirlemek aynı şey değildir. ‘Devletimizin niteliklerine' ve ‘milletimizin değerlerine' dönük saldırgan ve hakaretamiz söylem ve eylemler ‘siyasi tartışma' ya da siyasi fikir beyanı değildir. Bunlar siyaseti zehirleme ve demokrasiye suikast teşebbüsleridir. Öte yandan, devletimizin niteliklerini demokrasi karşıtlığı üretmek için kullananlar da, milletimizin değerlerini kardeşlik mayamızın zıddı olan bir fanatizm için istismar edenler de aynı şekilde zehirlidir. Birbirine zıt gözüken tüm bu zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız. Tarihi olayları güçlü bir gelecek için değerlendirmek yerine, bir rövanş ve savaş alanı gibi görmek sağlıklı bir zihniyet ortamı doğurmaz. Tam tersine tarihi ‘travmatik bir siyasetin mühimmatı haline getirir. Bu son derece yanlıştır. Tarih, fanatik ideolojilerin savaş arenası değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve İstiklal Mücadelemizin değerlerine dönük kullanılan dilin hakaret içermesi asla kabul edilemez. Bu zehirli yaklaşımları ve ‘yalan siyasetini' lanetliyoruz."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE SABOTAJ DÜZENLEYEREK TERÖR PROPAGANDASI YAPANLARIN KARDEŞLİK MAYAMIZA TASALLUTUNU REDDEDİYORUZ"

Terörün tüm insanlığın düşmanı olduğuna dikkati çeken Çelik, "Ülkemizin terörden tümüyle kurtulması için yürütülen ‘terörsüz Türkiye süreci, ülkemizdeki her bir vatandaşımızın daha güçlü yarınlara kavuşması ve ülkemizin çevresindeki bölgenin emperyalist vesayetlerden kurtulması içindir. ‘Terörsüz Türkiye' sürecinde, devlet politikası olan bu sürecin milli dinamiklerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye dönük haksız iftira ve ithamları en güçlü şekilde kınıyoruz. Öte yandan ‘terörsüz Türkiye' sürecine ‘sabotaj' düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille ‘düşman' diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz. Bunların 'Terörsüz Türkiye' sürecine 'suikast' teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE, 'ORTAK GELECEK' BİLİNCE SAHİP EVLATLARI SAYESİNDE ANA İSTİKAMETİNDE İLERLEMEKTEDİR"

Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir gözle yürütülen ve milletimin değerlerine yaslanan bir süreç olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti: