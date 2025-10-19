Tufan Erhürman kimdir, seçim vaatleri neler? KTTC seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı oldu

Tufan Erhürman, KKTC'de 19 Ekim 2025'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin adaylarından biri olarak, hukukçu ve akademisyen kimliğiyle öne çıkıyor. Seçim vaatleri, Kıbrıs sorununa federal çözüm yaklaşımıyla Türkiye ve KKTC ilişkilerini gündeme taşıyor.

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

Tufan Erhürman, 11 Eylül 1970’te Lefkoşa’da doğan Kıbrıslı Türk siyasetçi, hukukçu ve akademisyendir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Erhürman, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu teziyle kamu hukuku alanında uzmanlaştı. Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun oluşturulması sürecinde aktif görev aldı. Ankara, ODTÜ, Hacettepe, Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz üniversitelerinde ders verdi. Akademik kariyeri boyunca kamu yönetimi ve hukuk alanında birçok çalışmaya imza attı.

Siyaset hayatına 2008’de Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde yer alarak adım atan Erhürman, 2013’te Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili seçildi. 2016’da CTP Genel Başkanı oldu ve 2018’de kurulan koalisyon hükümetinde KKTC Başbakanı olarak görev yaptı. Hükümetin 2019’da dağılmasının ardından muhalefet lideri olarak siyasetteki aktif rolünü sürdürdü. Reformist kimliği, hukuk temelli yaklaşımı ve uzlaşmacı söylemleriyle tanınan Erhürman, 2025 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olarak yarışıyor.

TUFAN ERHÜRMAN SEÇİM VAATLERİ NELER?

Tufan Erhürman'ın 2025 seçim vaatleri, Kıbrıs sorununda federal çözüm odaklı bir vizyon sunuyor. Kıbrıs Cumhuriyeti ile müzakerelere dönmeyi, iki toplumlu iki bölgeli federasyonu savunuyor ve iki devletli çözümün izolasyonu sona erdirmeyeceğini belirtti.

Vaatleri arasında, Rum tarafının tutumunu BM ve AB'ye kanıtlamak için masaya oturmak, Avrupa Birliği vatandaşlığı için Rum pasaportu düzenlemeleri ve 1974 sonrası vatandaşlara Rum pasaportu sağlamak yer alıyor. Ekonomik reformlar, yolsuzlukla mücadele ve sağlık sistemi iyileştirmesini de içeriyor.

Erhürman, Türkiye ile ilişkileri "eşit ortaklık" olarak tanımlıyor. Vaatlerinde, ekonomik izolasyonun sona erdirilmesi, altyapı yatırımları ve siyasi eşitlik vurgusu var.

KKTC OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 08.00'de başlayıp saat 18.00'de sona erecek.