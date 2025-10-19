Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kasım ayında takıma katılacak

Yeni sezona yarıştığı tüm kulvarlarda kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, ABD asıllı milli pivot Teaira McCowan ile 2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

7 AY BOYUNCA FORMA GİYECEK

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 29 yaşındaki başarılı oyuncunun Kasım ayında takıma katılacağı duyuruldu. McCowan, son olarak WNBA ekibi Dallas Wings forması giyerken, Türkiye’de daha önce OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇBK Mersin takımlarında da mücadele etmişti.

Teaira McCowan’ın özellikle pota altındaki etkinliği ve ribaund gücüyle takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.