Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kasım ayında takıma katılacak

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kasım ayında takıma katılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den sürpriz transfer! Kasım ayında takıma katılacak
Basketbol, Kadın Basketbol, Fenerbahçe, Transfer, WNBA, Galatasaray, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan pota altını güçlendirecek hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ABD asıllı milli pivot Teaira McCowan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Yeni sezona yarıştığı tüm kulvarlarda kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, ABD asıllı milli pivot Teaira McCowan ile 2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

7 AY BOYUNCA FORMA GİYECEK

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 29 yaşındaki başarılı oyuncunun Kasım ayında takıma katılacağı duyuruldu. McCowan, son olarak WNBA ekibi Dallas Wings forması giyerken, Türkiye’de daha önce OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇBK Mersin takımlarında da mücadele etmişti.

Teaira McCowan’ın özellikle pota altındaki etkinliği ve ribaund gücüyle takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dünyanın 2. zengini Ellison servetinde rekor kayıp! Bir günde 24 milyar dolar buhar olduAnahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Isparta'da depreme yakalandı, esprisi salondaki herkesi güldürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"İyi futbol kaliteli oyuncularla oynanır" | Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - Spor"İyi futbol kaliteli oyuncularla oynanır"‘İyi futbol kaliteli oyuncularla oynanır!’ - Spor‘İyi futbol kaliteli oyuncularla oynanır!’Hasan Şaş, Galatasaray'ın Bodo Glimt maçında kulübeye çekilecek 5 ismi saydı: Onlara yutturamazsın - SporHasan Şaş, Galatasaray'da kulübeye çekilecek 5 ismi saydıDer Klassiker'de zafer Bayern Münih'in - SporDer Klassiker'de zafer Bayern Münih'inNuri Şahin, Galatasaray'ın zaafını söyledi: İyi takım ama... - SporNuri Şahin, Galatasaray'ın zaafını söyledi: İyi takım ama...Galatasaray'ın rakibinden farklı galibiyet: Maçta 7 gol - SporGalatasaray'ın rakibinden farklı galibiyet: Maçta 7 gol
Sonraki Haber Yükleniyor...