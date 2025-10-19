‘İyi futbol kaliteli oyuncularla oynanır!’

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’ın aldığı galibiyet, Leroy Sane ile bulduğu iki golde de birçok kişi aklından bu futbol deyimini geçirmiştir!

Hele ki, ilk golde… Çok şık, zeka dolu servis yapan İlkay Gündoğan ve klas bitiren Leroy Sane…

Sanki bir City golü

Sanki bir Manchester City golü izledik!

Leroy Sane’yi, Zaha ve Ziyech ile kıyaslayıp, transfer bidonu (sezonun en kötü transfer demek) diyenler dün gibi aklımda!

Ama bu daha başlangıç!

Almanya Millî Takımı, Bayern Münih ve Manchester City’de forma giyen Leroy Sane’ye 2 ayda futbol dersi verdi ulemalarımız!

Eşi ve 6 yaşındaki oğlunu İstanbul’a getiren Sane’ye ailesi iyi geldi ve dünkü galibiyette attığı 2 golle ateşi yaktı Sane!

‘İlkay gelmesin’ diyenler olmuştu

İlkay’a ne demeli, bilemiyorum!

Onu da eleştirenler, ‘gelmesin’ diyenler olmuştu!

Gerçekten konu futbol olunca ‘ağzı olan konuşuyor’ bu ülkede!

İlkay ilk 45’te en fazla kilit pas atan isimdi ve sonunda asist de yaptı!

Pas tutan Sara da, Başakşehir maçında 2. goldeki asisti, ilk yarıda Muhammed’in güçlükle çıkardığı şutunda forma rekabetini bırakmadığının mesajını verdi.

Davinson ile Singo’nun yer almadığı Osimhen, Yunus ve Lemina’nın kenarda olduğu maçta Galatasaray kalite farkını ortaya koydu!

Bodo Glimt maçı öncesinde Galatasaray, Okan Hoca’nın geniş kadroyu da kullanması ile yıpranmadan zor bir deplasmandan 3 puanı çekti, çıkardı!

Maçın adamı: Leroy Sane