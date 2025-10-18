Fenerbahçe maçı öncesinde 3 gollü galibiyet
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında konuk olduğu Wolfsburg'u 3-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart, Fenerbahçe maçı öncesi deplasmanda karşılaştığı Wolfsburg'u 3-0'lık skorla geçti.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Tiago Tomas, 55. dakikada Maximilian Mittelstadt ve 80. dakikada Angelo Stiller kaydetti.
ATAKAN KARAZOR SÜRE ALMADI
Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
STUTTGART ÜÇÜNCÜ BASAMAKTA YER ALDI
Bu sonucun ardından Stuttgart, ligde 15 puana yükseldi ve üçüncü sırada yer aldı. Wolfsburg ise 5 puanla 15. sırada kaldı.
Stuttgart, Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mainz 05'i ağırlayacak. Wolfsburg ise Hamburg ile deplasmanda karşılaşacak.
FENERBAHÇE'NİN KONUĞU OLACAK
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Stuttgart, 23 Ekim Perşembe günü İstanbul'da sarı lacivertlilere konuk olacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı