Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe maçı öncesinde 3 gollü galibiyet

Fenerbahçe maçı öncesinde 3 gollü galibiyet

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe maçı öncesinde 3 gollü galibiyet
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında konuk olduğu Wolfsburg'u 3-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart, Fenerbahçe maçı öncesi deplasmanda karşılaştığı Wolfsburg'u 3-0'lık skorla geçti.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Tiago Tomas, 55. dakikada Maximilian Mittelstadt ve 80. dakikada Angelo Stiller kaydetti.

 ATAKAN KARAZOR SÜRE ALMADI

Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

STUTTGART ÜÇÜNCÜ BASAMAKTA YER ALDI

Bu sonucun ardından Stuttgart, ligde 15 puana yükseldi ve üçüncü sırada yer aldı. Wolfsburg ise 5 puanla 15. sırada kaldı. 

Stuttgart, Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mainz 05'i ağırlayacak. Wolfsburg ise Hamburg ile deplasmanda karşılaşacak. 

FENERBAHÇE'NİN KONUĞU OLACAK

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Stuttgart, 23 Ekim Perşembe günü İstanbul'da sarı lacivertlilere konuk olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hamas 2 İsrailli rehinen cesedini bugün teslim edecekKocaeli'de vahşi saldırı! Kanlar içinde evden çıktı, birkaç adım sonra yere yığıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manchester City'de Erling Haaland durdurulamıyor: Tam 23 gol! - SporCity'de Erling Haaland durdurulamıyor: Tam 23 gol!Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan öz eleştiri: Kabul edilebilir değil - SporSergen Yalçın'dan öz eleştiri: Kabul edilebilir değilKriz giderek büyüyor: Barcelona kendi maçını protesto etti - SporBarcelona kendi maçını protesto ettiCanlı: Galatasaray, Başakşehir deplasmanında - SporBaşakşehir'de ilk gol sesi geldiTrabzonspor derbiyi kazandı, seriye bağladı: 6 yıl sonra ilk galibiyet - SporTrabzonspor derbiyi kazandı, seriye bağladıFenerbahçe'yi reddetmişti, 39 gün sonra kovuldu - SporFenerbahçe'yi reddetmişti, 39 gün sonra kovuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...