Fenerbahçe maçı öncesinde 3 gollü galibiyet

Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart, Fenerbahçe maçı öncesi deplasmanda karşılaştığı Wolfsburg'u 3-0'lık skorla geçti.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Tiago Tomas, 55. dakikada Maximilian Mittelstadt ve 80. dakikada Angelo Stiller kaydetti.

ATAKAN KARAZOR SÜRE ALMADI

Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

STUTTGART ÜÇÜNCÜ BASAMAKTA YER ALDI

Bu sonucun ardından Stuttgart, ligde 15 puana yükseldi ve üçüncü sırada yer aldı. Wolfsburg ise 5 puanla 15. sırada kaldı.

Stuttgart, Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mainz 05'i ağırlayacak. Wolfsburg ise Hamburg ile deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN KONUĞU OLACAK

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Stuttgart, 23 Ekim Perşembe günü İstanbul'da sarı lacivertlilere konuk olacak.