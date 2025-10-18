Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Der Klassiker'de zafer Bayern Münih'in

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih, Der Klassiker'de konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-1 yendi.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) haftanın maçında Bayern Münih, konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Bundesliga'nın 7. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, rakibi karşısında 22. dakikada Harry Kane ve 78. dakikada Michael Olise'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Borussia Dortmund, 84. dakikada Julian Brandt'ın golüyle farkı bire indirse de Bayern Münih, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih, Bundesliga'da sezon 7 maçını da kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 14 puanda kaldı.

