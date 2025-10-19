Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elche - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı

Elche - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı

- Güncelleme:
Elche - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta belli oldu! İspanya La Liga’da 9. hafta mücadelesinde Elche, bu akşam sahasında Athletic Bilbao ile mücadele verecek.

Elche - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta netlik kazandı. Merakla beklenen maç için geri sayım başlarken muhtemel 11 maç kadrosu da şekillenmeye başladı. 

Elche - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı - 1. Resim

ELCHE - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’da haftanın heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Elche - Athletic Bilbao maçı, futbolseverlerle buluşuyor. Maç bu akşam S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

 

Elche - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı - 2. Resim

ELCHE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Elche ile Athletic Bilbao arasındaki La Liga mücdelesi şifreli yayın yapan S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Elche - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı - 3. Resim

ELCHE - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Elche Athletic Bilbao maçı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 15.00’te başlayacak. Elche’nin ev sahipliğinde Martínez Valero Stadyumu’nda oynanacak mücadele merakla bvekleniyor.

Elche - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı - 4. Resim

ELCHE - ATHLETIC BILBAO MUHTEMEL 11

Elche: Peña, Chust, Nwankwo, Bigas, Núñez, Aguado, Febas, Mendoza, Germán, Silva, Mir

Athletic Bilbao: Simón, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Galarreta, Jauregizar, I. Williams, Navarro, N. Williams, Guruzeta

Kaynak: Türkiye Gazetesi

