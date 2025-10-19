'Saltbae' imparatorluğu sarsılıyor mu? Kadın çalışanın 'masaj' iddiası dünya basınında

2017 yılında sosyal medyada viral olan bir videosu ile adını milyonlara duyuran Nusret Gökçe, 'saltbae' hareketi ile kısa sürede tüm dünyada fenomen haline geldi. Dünyanın dört bir yanında 31 restoran açan ve adeta 'yemek imparatorluğu' kuran isim, 'gezegenin en ünlü ve zengin kasabı' olarak nitelendirildi ve kısa sürede dünyaca ünlü birçok isim ile iş birliğine gitti.

Ancak son iddialara göre; Miami, New York, Londra, Dubai, Abu Dabi, Katar ve Beverly Hills gibi prestijli bölgelerde restoranlar açan Nusret Gökçe'nin işleri pek de iyi gitmiyor...

RESTORAN ZİNCİRİ ÇÖKMENİN EŞİĞİNDE

Daily Mail'deki habere göre; Snoop Dogg, David Beckham, Naomi Campbell ve Lionel Messi gibi isimlerle kısa sürede yakınlaşan ve birçok fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Nusret'in ABD'deki restoran zinciri çökmenin eşiğinde.

Haberde yer alan bilgilere göre sadece Miami ve New York'taki restoranları ayakta kalabilen Nusret Gökçe, geçtiğimiz yıl çok büyük zarar etti.

ESKİ ÇALIŞANLARDAN OLAY İDDİALAR

Öte yandan Nusret'in ABD'deki eski çalışanları, restoranlarda 'zehirli' bir çalışma ortamı olduğunu iddia ediyor. İsmini vermek istemeyen bir kadın çalışan, The Mail on Sunday gazetesine geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok yoğun bir dönemdi. Çok uzun saatler çalışmanızı bekliyorlardı ve her şey aşırı katıydı. Bir keresinde su içtiğim için başım belaya girmişti. Tuvalete gitmeniz gerekiyorsa, bunu çok hızlı yapmanız gerekiyordu. Düşmanca ve gözdağı vericiydi. Yemek servisi yapılırken çalışanlardan ayak masajı yapmalarını istemek gibi çok tuhaf isteklerde bulunurdu."

"KENDİNİ ÇOK BEĞENİYOR"

Eski çalışan ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Kendini çok beğeniyor. Benimle bizzat görüştü ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyip istemediğimi sordu. Herkesin bir özçekim veya imza isteyeceğini düşünüyordu. Çoğu zaman sosyal medyası için içerik çekiyordu."

MADURA İLE POZ KRİZ ÇIKARDI

"Bifteklerin üzerine altın kağıt yapıştırıp yüzlerce dolar daha pahalıya satmaya karar verdiler diyen eski çalışan, "Sırf ucuz, yenilebilir altın folyoya sarıldığı için. Nusret'in Nicolas Maduro ile çekilmiş o fotoğrafından sonra işler yavaşladı. Ve satış için giderek daha da çaresiz hale geldiler" dedi.

2018 yılında Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun İstanbul’daki Nusret restoranında yemek yemesi büyük tepki çekmişti.