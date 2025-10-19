18 Ekim MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu?

18 Ekim 2025'te MasterChef'te elenen isim araştırılıyor. Eleme potasında bulunan 7 yarışmacının arasından Somer, Danilo ve Mehmet Şef tarafından seçilen isim yarışmaya veda etti.

18 EKİM MASTERCHEF'TE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında macerasına devam eden MasterChef 2025'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan 6 isimden elenen isim belli oldu. 18 Ekim 2025'te en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı Cansu oldu ve yarışmadan elendi. Cansu Irmak Aydar, 18 Ekim'de elenen yarışmacı oldu.

MASTERCHEF CANSU KİMDİR?

1989 yılında doğan Cansu Irmak Aydar, İstanbul'da yaşıyor. Profesyonel mutfak kariyerini sürdüren Aydar, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Yarışmaya geçen yıl elendiği falafel yemeği ile katıldı ve bir üst tura yükseldi.

Ardından üçlü elemelerde en iyi ravioliyi yaparak final turuna geçmeyi başardı. Final turunda da ise son aşamada empanadan hazırlanan yemekle birinci çıkarak ana kadroya girmeyi başardı. 18 Ekim 2025'te yapılan elemelerde en zayıf tabağı yaparak yarışmaya devam etti ve MasterChef macerası sona erdi.