Deprem haberleri peş peşe geldi! Van, Balıkesir, Hatay...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece yarısı peş peşe meydana gelen sarsıntılar yürekleri ağza geldi. Balıkesir'de artçılar aralıksız sürdü. AFAD son depremler listesinde Hatay ve Van'da gerçekleşen depremler de yer aldı.

BALIKESİR BEŞİK GİBİ

Bölge halkı uzun süredir devam eden depremler yüzünden büyük korku yaşıyor. Sındırgı'da sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor. Gece yarısı peş peşe depremler oldu. AFAD son sarsıntının sabah 6'da meydana geldiğini duyurdu. Büyüklüğü 3 olarak kayda geçen deprem yerin 8 kilometre derinliğinde oldu.

VAN'DA KORKUTAN DEPREM

Öte yandan Van'da sabah 04:55 sularında 3,2 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. AFAD Tuşba merkezli depremin derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu.

HATAY DA SALLANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilimiz olan Hatay'da da saat 07:00 sularında bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3 olarak ölçülen sarsıntının derinliği 13 kilometre olarak kaydedildi.

Şuana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.