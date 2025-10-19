Sadece evine gitmek istedi! Liseli Tuana ölüm kalım savaşı veriyor...
Osmaniye’de okul servisinden indikten sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Tuana Tufan'a araba çarptı. Ağır yaralanan talihsiz kız hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Kaza Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel mahallesi, ambulans yolu üzerinde meydana geldi. Kadirli Şehit Orhan Gök Lisesi 9’ncu sınıf öğrencisi Tuana Tufan , okul çıkışında evlerinin yakınında okul servisinden indi.
EVE GİDERKEN ARABA ÇARPTI
Servisten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Tuana’ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt yola fırlayan küçük kız ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tuana Tufan , Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buraya yapılan müdahalenin ardından küçük kız hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Tuana Tufan’ın Adana şehir hastanesinde tedavisi sürerken , gözaltına alınan otomobil şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.