Zehra nerede çekildi? Zehra filminin oyuncuları ve konusu mercek altında

Zehra dizisinin nerede çekildiği yeniden gündeme geldi. Yönetmenliğini Yücel Çakmaklı’nın üstlendiği ve başrollerini Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun’un paylaştığı film, zengin bir ailenin kızı olan Zehra'nın köy hayatına adapte olma sürecini dramatik bir şekilde işliyor.

ZEHRA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zehra filmi, 1972 yılında İstanbul ve Antalya olmak üzere iki farklı bölgede çekilmiştir.

Köy yaşamı ve doğal manzaraların ön planda tutulduğu sahneler, filme farklı bir boyut kazandırmıştır. Zehra filminin yönetmeni Yücel Çakmaklı, şehir ile kırsal hayatı ustaca harmanlayarak izleyicinin beğenisine sunmuştur.

ZEHRA FİLMİ KONUSU NE?

Filmin başrolünde yer alan Zehra, şehir hayatına alışmış bir kızdır. Romantik genç adam Murat'a gönlünü kaptırır. Zehra, köy hayatına adapte olmaya çalışırken Murat sayesinde yeni bir dünyaya adım atır.

Murat'ın geçirdiği kaza, aşklarının önünde engel oluşturur ve Zehra büyük bir fedakarlık yapmak durumunda kalır.

ZEHRA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Zehra filminin başrolünde Hülya Koçyiğit, Zehra karakterini oynarken, Ediz Hun ise Murat karakteriyle ekranda boy göstermiştir. Suzan Avcı, Yalçın Gülhan ve Hulusi Kentmen gibi usta oyuncular da bu yapımda yer almıştır.