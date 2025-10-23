Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Zehra nerede çekildi? Zehra filminin oyuncuları ve konusu mercek altında

Zehra nerede çekildi? Zehra filminin oyuncuları ve konusu mercek altında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zehra nerede çekildi? Zehra filminin oyuncuları ve konusu mercek altında
Zehra, İstanbul, Antalya, Ediz Hun, Dram, Türk Sineması, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasına giren Zehra, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik konusu ike izleyicilerinden tam not almayı başardı. Peki, Zehra nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? işte tüm ayrıntılar...

Zehra dizisinin nerede çekildiği yeniden gündeme geldi. Yönetmenliğini Yücel Çakmaklı’nın üstlendiği ve başrollerini Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun’un paylaştığı film, zengin bir ailenin kızı olan Zehra'nın köy hayatına adapte olma sürecini dramatik bir şekilde işliyor.

Zehra nerede çekildi? Zehra filminin oyuncuları ve konusu mercek altında - 1. Resim

ZEHRA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zehra filmi, 1972 yılında İstanbul ve Antalya olmak üzere iki farklı bölgede çekilmiştir.

Köy yaşamı ve doğal manzaraların ön planda tutulduğu sahneler, filme farklı bir boyut kazandırmıştır. Zehra filminin yönetmeni Yücel Çakmaklı, şehir ile kırsal hayatı ustaca harmanlayarak izleyicinin beğenisine sunmuştur. 

Zehra nerede çekildi? Zehra filminin oyuncuları ve konusu mercek altında - 2. Resim

ZEHRA FİLMİ KONUSU NE?

Filmin başrolünde yer alan Zehra, şehir hayatına alışmış bir kızdır. Romantik genç adam Murat'a gönlünü kaptırır. Zehra, köy hayatına adapte olmaya çalışırken Murat sayesinde yeni bir dünyaya adım atır.

Murat'ın geçirdiği kaza, aşklarının önünde engel oluşturur ve Zehra büyük bir fedakarlık yapmak durumunda kalır.

Zehra nerede çekildi? Zehra filminin oyuncuları ve konusu mercek altında - 3. Resim

ZEHRA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Zehra filminin başrolünde Hülya Koçyiğit, Zehra karakterini oynarken, Ediz Hun ise Murat karakteriyle ekranda boy göstermiştir. Suzan Avcı, Yalçın Gülhan ve Hulusi Kentmen gibi usta oyuncular da bu yapımda yer almıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

491 yıl sonra bir ilk! Kral Charles ile Papa Leo beraber dua ettiKayıp sanılıyordu, toprağın altından çıktı! Çiğdem'in katillerine istenen ceza belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polislere promosyon ne zaman yatacak? EGM promosyon ödemesi tek seferde yatırılıcak! - HaberlerPolislere promosyon ne zaman yatacak? EGM promosyon ödemesi tek seferde yatırılıcak!Salı günü okullar yarım gün mü, çarşamba okullar tatil mi? 28-29 Ekim'de okulların tatil durumu gündemde - HaberlerSalı günü okullar yarım gün mü, çarşamba okullar tatil mi? 28-29 Ekim'de okulların tatil durumu gündemdeKadınlar askere gidecek mi, Türkiye'de kadınlara zorunlu askerlik mi geliyor? Meclise önerilen teklif gündemde! - HaberlerKadınlar askere gidecek mi, Türkiye'de kadınlara zorunlu askerlik mi geliyor? Meclise önerilen teklif gündemde!Veliaht yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? 7. bölüm merakla bekleniyor - HaberlerVeliaht yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? 7. bölüm merakla bekleniyorGülekimdir, neden öldü? Sosyal medyada çok konuşuldu - HaberlerGülekimdir, neden öldü? Sosyal medyada çok konuşulduTesla envanter ne zaman, saat kaçta? Tarih açıklandı! - HaberlerTesla envanter ne zaman, saat kaçta? Tarih açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...