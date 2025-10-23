Tesla envanter ne zaman, saat kaçta? Tarih açıklandı!

TESLA ENVANTER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tesla tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2025 yılı Ekim ayı envanter satışları 23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Açıklamada stok eşleşmesi kaldırılan araçların saat 18.30 itibarıyla otomatik olarak Tesla’nın envanter sayfasında yayınlanacağı belirtildi.

Bugün saat 18.30'dan itibaren kullanıcılar, mevcut stokta bulunan araçları görüntüleyebilecek ve hızlı davranarak satın alma fırsatı yakalayabilecek.

TESLA MODEL Y FİYAT LİSTESİ (EKİM 2025)

Model Y Arkadan Çekiş: 1.608.750 TL

Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 1.729.000 TL

Model Y Long Range Dört Çeker: 1.899.000 TL

Model Y Performance Dört Çeker: 2.099.000 TL

TESLA ENVANTER SATIŞI NEDİR, NEDEN YAPILIYOR?

Tesla belirli dönemlerde eşleşmesi iptal edilen veya teslim sürecinde vazgeçilen araçları yeniden satışa sunuyor. Envanter satışları, genellikle sınırlı sayıda araçtan oluştuğu için kısa sürede tükeniyor.

Ayrıca stoktan satış avantajı sayesinde araçlar, sıfır kilometre olmasına rağmen teslim süresi beklenmeden satın alınabiliyor.