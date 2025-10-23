Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tesla envanter ne zaman, saat kaçta? Tarih açıklandı!

Tesla envanter ne zaman, saat kaçta? Tarih açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tesla envanter ne zaman, saat kaçta? Tarih açıklandı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrikli otomobil devi Tesla, Ekim ayı envanter satışı için tarih ve saat bilgisini paylaştı. Şirketin bir süredir sessizliğe bürünmesinin ardından duyurduğu yeni tarih, özellikle Model Y almak isteyen kullanıcılar arasında büyük heyecan meydana getirdi.

TESLA ENVANTER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

Tesla tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2025 yılı Ekim ayı envanter satışları 23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Açıklamada stok eşleşmesi kaldırılan araçların saat 18.30 itibarıyla otomatik olarak Tesla’nın envanter sayfasında yayınlanacağı belirtildi.

Bugün saat 18.30'dan itibaren kullanıcılar, mevcut stokta bulunan araçları görüntüleyebilecek ve hızlı davranarak satın alma fırsatı yakalayabilecek.

Tesla envanter ne zaman, saat kaçta? Tarih açıklandı! - 1. Resim

TESLA MODEL Y FİYAT LİSTESİ (EKİM 2025)

Model Y Arkadan Çekiş: 1.608.750 TL

Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 1.729.000 TL

Model Y Long Range Dört Çeker: 1.899.000 TL

Model Y Performance Dört Çeker: 2.099.000 TL

Tesla envanter ne zaman, saat kaçta? Tarih açıklandı! - 2. Resim

TESLA ENVANTER SATIŞI NEDİR, NEDEN YAPILIYOR?

Tesla belirli dönemlerde eşleşmesi iptal edilen veya teslim sürecinde vazgeçilen araçları yeniden satışa sunuyor. Envanter satışları, genellikle sınırlı sayıda araçtan oluştuğu için kısa sürede tükeniyor.

Ayrıca stoktan satış avantajı sayesinde araçlar, sıfır kilometre olmasına rağmen teslim süresi beklenmeden satın alınabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bahar doktor Çağlar kimdir? Anıl İlter diziye Kadın Doğum Uzmanı olarak dahil oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahar doktor Çağlar kimdir? Anıl İlter diziye Kadın Doğum Uzmanı olarak dahil oldu! - HaberlerBahar doktor Çağlar kimdir? Anıl İlter diziye Kadın Doğum Uzmanı olarak dahil oldu!BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav takvimi araştırılıyor - HaberlerBİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav takvimi araştırılıyorSon Feci Bisiklet dağıldı mı, konser olacak mı? Üyelerin sessizliğini bozması bekleniyor! - HaberlerSon Feci Bisiklet dağıldı mı, konser olacak mı? Üyelerin sessizliğini bozması bekleniyor!İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - Haberlerİzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?TRT 1 CI modül yok ne demek, nasıl düzeltilir? - HaberlerTRT 1 CI modül yok ne demek, nasıl düzeltilir?Veliaht Yahya Kaptan öldü mü? Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılıp ayrılmadığı araştılıyor - HaberlerVeliaht Yahya Kaptan öldü mü? Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılıp ayrılmadığı araştılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...