Tesla, Türkiye'de satılan en ucuz otomobiline zam yaptı! İşte Model Y SR'nin yeni fiyatı
Güncelleme:
Elektrikli otomobil devi Tesla, Model Y SR'nin Türkiye fiyatına ekim ayı itibarıyla bir zam daha yaptı. Tesla, bugün itibarıyla aracın fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL'ye çıkardı.
Tesla, Türkiye'de satılan en ucuz otomobili olan Model Y SR'nin fiyatını güncelledi. Daha önce performans versiyonuyla birlikte fiyatı artırılan Model Y SR’ın başlangıç fiyatı 2 milyon 241 bin TL’den 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükselmişti. Tesla bugün yaptığı zamla aracın fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL'ye yükseltti.
Tesla'nın Türkiye'de satılan diğer araçlarının fiyatı şöyle:
|Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli
|3 milyon 225 bin 240 TL
|Model Y Uzun Menzilli Dört Çeker
|3 milyon 998 bin 400 TL
|Model Y Performance Dört Çeker
|4 milyon 418 bin 400 TL
MODEL Y STANDART BEKLENİYOR
Tesla'nın Almanya pazarında Model Y SR’ın yerini, daha uygun fiyatlı ve donanımı azaltılmış 'Model Y Standard' almış durumda. 'Model Y Standard'ın Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Ancak söz konusu aracın Türkiye fiyatı henüz belli değil.
