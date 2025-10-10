Tesla, Türkiye'de satılan en ucuz otomobiline zam yaptı! İşte Model Y SR'nin yeni fiyatı 

Tesla, Türkiye'de satılan en ucuz otomobili olan Model Y SR'nin fiyatını güncelledi. Daha önce performans versiyonuyla birlikte fiyatı artırılan Model Y SR’ın başlangıç fiyatı 2 milyon 241 bin TL’den 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükselmişti. Tesla bugün yaptığı zamla aracın fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL'ye yükseltti.

Tesla'nın Türkiye'de satılan diğer araçlarının fiyatı şöyle:

Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli 3 milyon 225 bin 240 TL Model Y Uzun Menzilli Dört Çeker 3 milyon 998 bin 400 TL Model Y Performance Dört Çeker 4 milyon 418 bin 400 TL

MODEL Y STANDART BEKLENİYOR

Tesla'nın Almanya pazarında Model Y SR’ın yerini, daha uygun fiyatlı ve donanımı azaltılmış 'Model Y Standard' almış durumda. 'Model Y Standard'ın Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Ancak söz konusu aracın Türkiye fiyatı henüz belli değil.