Ankara'da bugün yağmur var mı sorusu Ankaralıların gündemine yerleşti. Kasım ayının son haftasında ise Ankara’da hava durumu dalgalı bir seyir izliyor. Meteoroloji tahminlerine göre 24 Kasım Pazartesi günü başkent genelinde sağanak yağışlar etkili olacak.

Ankara'da bugün yağmur var mı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Başkentte hafta sonuna yaklaşırken hava güneşli aralıklarla bulutlu olacak ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürülüğü tarafından 24-28 Kasım Ankara Hava Durumu ise paylaşıldı.

Ankara’da 24 Kasım Pazartesi bugün sağanak yağış bekleniyor. Gün boyunca aralıklarla etkili olacak yağmur, şehirde sabah ve öğle saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklık ise 8-14 derece aralığında seyredecek.

ANKARA HAVA DURUMU 24-28 KASIM 2025

24 Kasım Pazartesi: Sağanak yağışlı, 8-14°C

25 Kasım Salı: Parçalı bulutlu, 4-16°C

26 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu, 3-16°C

27 Kasım Perşembe: Az bulutlu, 3-17°C,

28 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, 4-17°C



