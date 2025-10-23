Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kolik bebek ebeveynlerine müjde!

Kolik bebek ebeveynlerine müjde!

Türkiye’de bir ilk olarak Marmara Teknopark’ta geliştirilen yenilikçi medikal aparat, bebeklerde gaz ve kolik sorununa bilimsel bir çözüm sunuyor.

Yeni doğan bebeklerde sıkça görülen kolik, hem bebekler hem de ebeveynler için en zorlayıcı sağlık sorunlarından biri olarak biliniyor. Gaz sancısı, karın şişliği ve uzun süren ağlama krizleri, ailelerin hayat kalitesini ciddi şekilde etkilerken; mevcut çözümler çoğu zaman kalıcı bir rahatlama sağlayamıyor.

Bu soruna bilimsel bir yaklaşım getirmek isteyen Türk bilim insanları, Marmara Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Yabytech firması çatısı altında yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye’de bir ilke imza attı.

Tamamen yerli mühendislik ve tıbbi danışmanlık desteğiyle geliştirilen medikal aparat, bebeklerin doğal gaz çıkarma refleksini destekleyerek kolik sancılarını hafifletmeyi amaçlıyor. Resmî belgeleri, sağlık onayları ve laboratuvar testlerinden başarıyla geçen ürün, hijyenik ve tek kullanımlık yapısıyla öne çıkıyor.

Yabytech ekibi, projenin arkasındaki motivasyonu şu sözlerle anlatıyor:
“Kolik dönemindeki bebeklerin yaşadığı sancılar sadece onların değil, ebeveynlerin de ortak derdi. Biz bu süreci bilimin ışığında kolaylaştırmak istedik. Amacımız, bebeklerin konforunu sağlarken ailelerin de içini rahat ettirmek.”

Uzmanlara göre bu çalışma, Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde kendi Ar-Ge kapasitesini ortaya koyması açısından da önemli bir adım. Yabytech’in Marmara Teknopark’taki inovasyon laboratuvarında geliştirilen bu teknoloji, kısa sürede pediatri alanında dikkat çekmeyi başardı.

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bu yenilikçi çözüm, yerli bilim insanlarının bilgi birikimiyle şekillenen, bebek sağlığına odaklı bir başarı hikayesi olarak öne çıkıyor.

