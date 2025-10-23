Üç aylık Atilla bebek kök hücre bekliyor

ZİYNETİ KOCABIYIK - Yaklaşık 100 bin doğumda bir görülen genetik hastalıkla dünyaya gelen Atilla bebek, sağlığına kavuşabilmek için uygun kök hücre bekliyor. İstanbul’da avukatlık yapan Emine Gökçe (28) ile bankacı eşi Metin Gökçe (28) ilk bebekleri Atilla’yı kucaklarına aldıklarında dünyanın en büyük mutluluğunu yaşadı. Ancak mutluluk kısa sürdü.

Atilla bebeğe henüz üç günlükken yapılan kan testinde hemoglobinlerinin (kırmızı kan hücreleri) olması gereken miktarın onda biri kadar olduğu görüldü.

Yani bağışıklık sistemi iyi çalışmıyordu. İlaç tedavisine ve trombosit nakline rağmen kırmızı kan hücreleri bir türlü artış göstermedi. Atilla bebek 26 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak trombosit seviyesi istenilen düzeye ulaşmadı.

Doktorlar bir bağışıklık yetmezliği hastalığı olan Wiskott-Aldrich sendromundan (WAS) şüphelendi. Genetik testler yapıldı. Bunların sonucunda Atilla bebeğin immün yetmezlik hastası olduğu ortaya çıktı.

ENFEKSİYON RİSKİ Y ÜKSEK

Daha çok erkek çocuklarında görülen Wiskott-Aldrich sendromu (WAS), primer immün yetmezliklerden (PI) daha farklıdır. Çünkü hastalar enfeksiyonlara yatkın olmanın yanı sıra kanama sorunları yaşayabilir, egzama geliştirebilir ve otoimmünite ve kanser görülme sıklığında artış görülebilir. Anne Emine Gökçe “Enfeksiyon riski sebebiyle evde izole yaşıyoruz.

Doğduktan sonra aile büyüklerimizle dâhil kimseyle görüşmedik. Tek çaremiz kök hücre nakli. Hayırsever bağışçıları bekliyoruz” dedi. 18-35 yaş arası herkesi kök hücre donörü olmaya Çağıran baba Metin Gökçe de, “Donör adayı olmak çok kolay. Herhangi bir Kızılay kan çadırında üç tüp kan vermek yeterli” diye konuştu.