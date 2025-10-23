Gülekimdir, neden öldü? Sosyal medyada çok konuşuldu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güncelleme:
Sosyal medyada "Gülen Bebek" olarak tanınan Ökkeş bebeğin vefatı, sevenlerini büyük bir hüzne boğdu. Peki, Gülen Bebek Ökkeş kimdir, neden öldü? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

"Gülen Bebek" adıyla geniş kitlelere ismini duyuran Ökkeş'in ölümü, sevenleri ve takipçilerinib büyük bir üzüntü yaşamasına neden oldu.

Gülücükleriyle milyonların kalbini ısıtan küçük Ökkeş'in vefat haberi, kısa süre içinde gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. 

Gülekimdir, neden öldü? Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı - 1. Resim

GÜLEN BEBEK ÖKKEŞ NEDEN ÖLDÜ?

Gülen Bebek Ökkeş’in ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yakınları, Ökkeş'in ölüm nedeni hakkında kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Yetkililer tarafından da olayla ilgili açıklama yapmazken, Ökkeş’in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Gülekimdir, neden öldü? Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı - 2. Resim

GÜLEN BEBEK ÖKKEŞ'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Gülen Bebek Ökkeş'in cenazesi 23 Ekim Perşembe günü öğle namazına müteakip Sazcılar köyü camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği bilgisi paylaşıldı.

Gülekimdir, neden öldü? Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı - 3. Resim

GÜLEN BEBEK ÖKKEŞ KİMDİR?

Sosyal meydada ailesi tarafından paylaşılan eğlenceli videolarla ün kazanan Ökkeş bebek, küçük yaşına rağmen tanınırlığını arttırmayı başardı.

Masum gülümsemesi ve neşeli halleriyle dikkatleri üzerine çeken Ökkeş, kısa süre içinde Türkiye'nin en bilinen bebek sosyal medya fenomenlerinden biri oldu. Enerjik ve pozitif tavırları, sosyal medya kullanıcıları tarafından güncel olarak takip edilmesini sağladı. 

