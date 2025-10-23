Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Veliaht Yahya Kaptan öldü mü? Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılıp ayrılmadığı araştılıyor

Veliaht Yahya Kaptan öldü mü? Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılıp ayrılmadığı araştılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Veliaht Yahya Kaptan öldü mü? Erkan Kolçak Köstendil&#039;in diziden ayrılıp ayrılmadığı araştılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV'nin popüler dizisi Veliaht' ta Yahya Kaptan karakterinin vurulma sahnesi izleyicileri şoke etti. Yeni bölüm öncesinde "Veliaht Yahya Kaptan öldü mü?" sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı Veliaht 7. bölümüyle bu akşam ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor.

İzleyiciler arama motorlarında "Veliaht Yahya Kaptan öldü mü? " sorusunu sorgulatmaya başladı.

Veliaht Yahya Kaptan öldü mü? Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılıp ayrılmadığı araştılıyor - 1. Resim

VELİAHT YAHYA KAPTAN ÖLDÜ MÜ? 

Veliaht dizisinin yeni bölümünde Yahya Kaptan dikkatleri üzerine çekti. Fragmanda Yahya Kaptan ve Timur'ın kurduğu planın bir tuzakla sonuçlandığını anlar. Kurşunların hedefinde olan Yahya Kaptan'ın akıbeti henüz belli değildir.

Yahya Kaptan'ın vurulmasından sonra ölüp ölmediği henüz bilinmemektedir. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacaktır.

Veliaht Yahya Kaptan öldü mü? Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılıp ayrılmadığı araştılıyor - 2. Resim

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL VELİAHT'TAN AYRILDI MI?

Show TV'ni reyting rekorları kıran yapımı Veliaht'ta Erkan Kolçak'ın ayrılacağına dair ne yapımdan ne de oyuncudan açıklama gelmemiştir.

Erkan Kolçak'ın oynadığı Yahya Kaptan'ın vurulmasının ardından izleyiciler hayatta olup olmadığını merak etmeye başladı. Ancak diziden ayrılmayacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük bankası tarih verdi: Altın fiyatları 2 katına çıkacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kasım celbi ne zaman belli olur? Askerlik sevk ve celp yerleri sorgulama ekranı - HaberlerKasım celbi ne zaman belli olur? Askerlik sevk ve celp yerleri sorgulama ekranıFenerbahçe Stuttgart maçında kimler eksik, ilk 11 maç kadrosunda kimler var? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - HaberlerFenerbahçe Stuttgart maçında kimler eksik, ilk 11 maç kadrosunda kimler var? Canlı yayın bilgileri belli oldu!HMGS sonuçları açıklandI! HMSG/2 sonuçları nasıl öğrenilir? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - HaberlerHMGS sonuçları açıklandI! HMSG/2 sonuçları nasıl öğrenilir? Gözler ÖSYM'ye çevrildiPerşembe günü diziler! 23 Ekim bu akşam TV'de neler var? - HaberlerPerşembe günü diziler! 23 Ekim bu akşam TV'de neler var?Faiz düştüğünde altın ne olur, yükselir mi? TCMB faiz kararı belli oldu - HaberlerFaiz düştüğünde altın ne olur, yükselir mi? TCMB faiz kararı belli olduSamsunspor - Dinamo Kiev maçında kimler eksik, ilk 11 maç kadrosunda kimler var? - HaberlerSamsunspor - Dinamo Kiev maçında kimler eksik, ilk 11 maç kadrosunda kimler var?
Sonraki Haber Yükleniyor...