Veliaht Yahya Kaptan öldü mü? Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılıp ayrılmadığı araştılıyor

Show TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı Veliaht 7. bölümüyle bu akşam ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor.

İzleyiciler arama motorlarında "Veliaht Yahya Kaptan öldü mü? " sorusunu sorgulatmaya başladı.

VELİAHT YAHYA KAPTAN ÖLDÜ MÜ?

Veliaht dizisinin yeni bölümünde Yahya Kaptan dikkatleri üzerine çekti. Fragmanda Yahya Kaptan ve Timur'ın kurduğu planın bir tuzakla sonuçlandığını anlar. Kurşunların hedefinde olan Yahya Kaptan'ın akıbeti henüz belli değildir.

Yahya Kaptan'ın vurulmasından sonra ölüp ölmediği henüz bilinmemektedir. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacaktır.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL VELİAHT'TAN AYRILDI MI?

Show TV'ni reyting rekorları kıran yapımı Veliaht'ta Erkan Kolçak'ın ayrılacağına dair ne yapımdan ne de oyuncudan açıklama gelmemiştir.

Erkan Kolçak'ın oynadığı Yahya Kaptan'ın vurulmasının ardından izleyiciler hayatta olup olmadığını merak etmeye başladı. Ancak diziden ayrılmayacağı tahmin edilmektedir.