TRT 1 ekranında zaman zaman görülen CI modül yok hatası, özellikle şifreli yayınların yapıldığı dönemlerde izleyicilerin karşısına çıkabiliyor. Bu nedenle TRT 1 CI modül yok ne demek, nasıl düzeltilir araştırılıyor.

TRT 1 CI MODÜL YOK NE DEMEK?

CI (Common Interface) modülü, şifreli yayınları çözmeye yarayan bir sistemdir. Televizyonun yan ya da arka kısmına takılan bu kart yuvası sayesinde TRT 1 gibi kanalların özel yayınları çözümlenerek izlenebilir hale gelir. Eğer televizyon bu modülü tanımaz veya sinyal alamazsa ekranda “CI modül yok” uyarısı belirir.

Bu hatanın ortaya çıkmasının temel nedenleri arasında modülün tam oturmaması, cihazın modülü desteklememesi, yazılım güncellemesinin eksik olması ya da yayın frekanslarındaki değişiklikler yer alır. Bazı durumlarda ise sorun, modülün kendisinden veya içindeki kartın arızasından kaynaklanabilir.

TRT 1 CI MODÜL YOK NASIL DÜZELTİLİR?

Bu hata çoğu zaman kullanıcı kaynaklı basit bir temassızlık ya da uyumsuzluktan kaynaklanır. Televizyonu kapatıp CI modülünü çıkarıp yeniden takmak çoğu zaman sorunu çözmeye yeterlidir. Ayrıca yazılım güncellemesi yapmak da cihazın modülü yeniden tanımasını sağlayabilir. Frekans değişikliklerinden kaynaklanan sorunlar için manuel ya da otomatik kanal taraması yapılması önerilir.

Eğer modül televizyonla uyumlu değilse veya arızalıysa cihaz hata vermeye devam eder. Bu durumda doğru modül modelini temin etmek veya teknik servis desteği almak gerekir. Yayın geçici olarak şifrelenmişse TRT 1’in farklı HD veya SD frekanslarını kontrol etmek de sorunu çözebilir. Alternatif olarak harici bir uydu alıcısı da kullanılabilir.

CI MODÜL UYUMSUZLUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Televizyon modülü algılamıyor ve sürekli hata veriyorsa modül cihazla uyumlu olmayabilir. Televizyonun kullanım kılavuzunda desteklenen modül tipleri yer alır.