Haberler > Haberler > Perşembe günü diziler! 23 Ekim bu akşam TV'de neler var?

Perşembe günü diziler! 23 Ekim bu akşam TV'de neler var?

- Güncelleme:
Perşembe günü diziler! 23 Ekim bu akşam TV&#039;de neler var?
Veliaht, Halef, MasterChef Türkiye, Diziler, TV8, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Ekim 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında Veliaht, Halef gibi popüler dizilerle birlikte Fenerbahçe – Stuttgart UEFA Avrupa Ligi maçı ve MasterChef Türkiye yer alıyor. İzleyiciler Kanal D, ATV, Show TV, NOW TV (FOX), TRT 1, STAR TV ve TV8 yayın akışları televizyon izleyicileri tarafından merakla takip ediliyor.

Haftanın en çok izlenen günlerinden biri olan perşembe akşamı, televizyon kanallarında birbirinden farklı dizi, film ve programlar ekranlara geliyor. “Bu akşam televizyonda ne var?” ve “Hangi diziler yayınlanacak?” soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. 23 Ekim 2025 Perşembe günü ulusal kanalların yayın akışları açıklandı.

23 EKİM PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam televizyon kanallarında izleyicileri ekran başına toplayacak yapımlar yer alıyor. Kanal D, 20.00’de “Güller ve Günahlar” dizisini yayınlarken, ATV’de yine saat 20.00’de “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programı ekrana gelecek. Show TV’de ise sezonun iddialı dizilerinden “Veliaht”ın yeni bölümü yer alıyor.

NOW TV ekranlarında saat 20.00’de “Halef” dizisi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. TV8 ise yine 20.00’de “MasterChef Türkiye” ile prime time kuşağında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında ise akşam saatlerinde UEFA Avrupa Ligi mücadelesi olan “Fenerbahçe - Stuttgart” karşılaşması yayınlanacak.

Perşembe günü diziler! 23 Ekim bu akşam TV'de neler var? - 1. Resim

BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?

23 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayın akışları kanallara göre şu şekilde sıralanıyor:

ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D: 20.00 Güller ve Günahlar

NOW TV: 20.00 Halef Yeni Bölüm

Show TV: 20.00 Veliaht Yeni Bölüm

Star TV: 20.00 Cehennem Melekleri 4 (film)

TRT 1: 19.45 Fenerbahçe - Stuttgart (maç yayını)

TV8: 20.00 MasterChef Türkiye

Perşembe günü diziler! 23 Ekim bu akşam TV'de neler var? - 2. Resim

VELİAHT BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Show TV ekranlarında yayınlanan “Veliaht” dizisi bu akşam 7. bölümüyle saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümüyle ekrana gelecek olan yapım, sezon boyunca perşembe akşamlarının iddialı dizileri arasında yer alıyor.

Perşembe günü diziler! 23 Ekim bu akşam TV'de neler var? - 3. Resim

HALEF DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi “Halef”, dizisi bu akşam 6. bölümüyle saat 20.00’de yayınlanacak. Dizi, son haftalarda elde ettiği izlenme oranlarıyla perşembe akşamlarının güçlü yapımlarından biri haline geldi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Lütfü Savaş'tan Özgür Özel hakkında suç duyurusuYeni anne İrem Helvacıoğlu yaşadığı kazayı anlattı! “Motosiklet bize biçercesine vurdu”
