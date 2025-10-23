Fenerbahçe Stuttgart maçında kimler eksik, ilk 11 maç kadrosunda kimler var? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

Fenerbahçe Stuttgart maçında kimler eksik, ilk 11 maç kadrosunda kimler var, canlı yayın hangi kanalda merak ediliyor. Sarı-lacivertliler Stuttgart karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 293. mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe süreç boyunca 115 galibiyet ve 115 mağlubiyet aldı, 62 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip filelere 400 gol gönderen temsilcimiz, kalesinde 416 gol gördü.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇINDA KİMLER EKSİK?

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe Stuttgart maçı öncesi sarı-lacivertli ekipte dört önemli eksik bulunuyor.

Kaleci Ederson sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Takıma yeni katılan Jhon Duran, antrenman eksiği sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Ayrıca İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, teknik heyet kararıyla kadro dışında bırakıldı.

İrfan Can Eğribayat sakatlığını atlatmasının ardından kadroya geri döndü. Teknik direktör Domenico Tedesco, kalede İrfan Can veya Tarık Çetin arasında karar verecek.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi heyecanı 23 Ekim Perşembe akşamı yaşanacak. Fenerbahçe - Stuttgart maçı saat 19.45’te Chobani Stadı’nda oynanacak. Fenerbahçe Stuttgart maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet’in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen üstlenecek.

FENERBAHÇE STUTTGART MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En Nesyri

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, El Khannous