Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe, Stuttgart'ı ağırlıyor! Eksikler ve muhtemel 11'ler...

Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe, Stuttgart'ı ağırlıyor! Eksikler ve muhtemel 11'ler...

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde bir galibiyet ve bir yenilgisi bulunan Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Kadıköy'de Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk ediyor. Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. TSİ 19.45'te başlayacak müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 3'üncü hafta mücadelesine çıkıyor. Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olduktan sonra Nice'i 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Stuttgart'ı ağırlıyor. Teknik direktörlüğünü Domenico Tedesco'nun yaptığı temsilcimiz, Alman ekibini devirip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe, Stuttgart'ı ağırlıyor! Eksikler ve muhtemel 11'ler... - 1. Resim

STUTTGART'TA SON DURUM

Kupa 2'deki ilk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le mağlup eden Stuttgart, ikinci hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti. Bundesliga'da son 4 maçını da kazanan Alman ekibi, ülkesinde 3'üncü sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncunun, Stuttgart karşısında kadroda olması beklenmiyor. Son bilgilere göre; sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran da maçta forma giyemeyecek, Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe, Stuttgart'ı ağırlıyor! Eksikler ve muhtemel 11'ler... - 2. Resim

AVRUPA KUPALARINDA 293'ÜNCÜ SINAV

Avrupa sahnesinde 293'üncü maçına çıkacak sarı-lacivertliler, bugüne kadar 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşarken, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe, Stuttgart'ı ağırlıyor! Eksikler ve muhtemel 11'ler... - 3. Resim

HAKEM EKİBİ, VAR VE AVAR 

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Alman ekibi Stuttgart arasında Chobani Stadyumu'nda yapılacak maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre, saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe, Stuttgart'ı ağırlıyor! Eksikler ve muhtemel 11'ler... - 4. Resim

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem ve En Nesyri

Stuttgart: Nübel, Hendriks, Jaquez, Chabot, Mittelstadt, Andres, Stiller, Assignon, Nartey, Tomas, El Khannouss

 

