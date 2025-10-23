Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe, Stuttgart'ı ağırlıyor! Eksikler ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 3'üncü hafta mücadelesine çıkıyor. Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olduktan sonra Nice'i 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Stuttgart'ı ağırlıyor. Teknik direktörlüğünü Domenico Tedesco'nun yaptığı temsilcimiz, Alman ekibini devirip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

STUTTGART'TA SON DURUM

Kupa 2'deki ilk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le mağlup eden Stuttgart, ikinci hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti. Bundesliga'da son 4 maçını da kazanan Alman ekibi, ülkesinde 3'üncü sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncunun, Stuttgart karşısında kadroda olması beklenmiyor. Son bilgilere göre; sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran da maçta forma giyemeyecek, Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA KUPALARINDA 293'ÜNCÜ SINAV

Avrupa sahnesinde 293'üncü maçına çıkacak sarı-lacivertliler, bugüne kadar 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşarken, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

HAKEM EKİBİ, VAR VE AVAR

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Alman ekibi Stuttgart arasında Chobani Stadyumu'nda yapılacak maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre, saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem ve En Nesyri

Stuttgart: Nübel, Hendriks, Jaquez, Chabot, Mittelstadt, Andres, Stiller, Assignon, Nartey, Tomas, El Khannouss