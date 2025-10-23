Dilden köfte, sakatattan sucuk yapmışlar! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaların listesini bir kez daha güncelledi. Baldan böreğe, sucuktan köfteye kadar birçok üründe hile tespit edildi. Listenin en skandal detayı ise sucukta sakatat, köftede dil tespit edilmesi oldu. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin tam listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 81 ilde yapılan denetimler sonucunda gıda sahtekarları firmalar ve ürünleri tek tek ifşa ediliyor.
GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ
"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncelledi.
LİSTENİN EN MİDE BULANDIRAN DETAYI
22 Ekim tarihli listede tarhana, sucuk, börek, köfte, lahmacun, baharat, bal gibi ürünler yer aldı. Listenin en mide bulandıran detayı ise sucukta sakatat, köftede dil tespit edilmesi oldu.
İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin tam listesi:
