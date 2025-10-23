Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Dilden köfte, sakatattan sucuk yapmışlar! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti

Dilden köfte, sakatattan sucuk yapmışlar! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dilden köfte, sakatattan sucuk yapmışlar! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti
Tarım Ve Orman Bakanlığı, Sucuk, Köfte, Sakatat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaların listesini bir kez daha güncelledi. Baldan böreğe, sucuktan köfteye kadar birçok üründe hile tespit edildi. Listenin en skandal detayı ise sucukta sakatat, köftede dil tespit edilmesi oldu. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin tam listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 81 ilde yapılan denetimler sonucunda gıda sahtekarları firmalar ve ürünleri tek tek ifşa ediliyor. 

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ 

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncelledi. 

Dilden köfte, sakatattan sucuk yapmışlar! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti - 1. Resim

LİSTENİN EN MİDE BULANDIRAN DETAYI 

22 Ekim tarihli listede tarhana, sucuk, börek, köfte, lahmacun, baharat, bal gibi ürünler yer aldı. Listenin en mide bulandıran detayı ise sucukta sakatat, köftede dil tespit edilmesi oldu. 

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin tam listesi:

Dilden köfte, sakatattan sucuk yapmışlar! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti - 2. Resim

Dilden köfte, sakatattan sucuk yapmışlar! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti - 3. Resim

Dilden köfte, sakatattan sucuk yapmışlar! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti - 4. Resim

Dilden köfte, sakatattan sucuk yapmışlar! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti - 5. Resim

Dilden köfte, sakatattan sucuk yapmışlar! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti - 6. Resim

Dilden köfte, sakatattan sucuk yapmışlar! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yolsuzluktan yargılanan eşi için devreye girdi: Sara Netanyahu’dan bakanlara 'imza' baskısıAhmet Türk, 'Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım' davasından beraat etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye yollarında büyük hedef! Ulaşım ağı büyüyor: 30 bin kilometreyi geçecek - EkonomiUlaşım ağı büyüyor: 30 bin kilometreyi geçecek!Merkez Bankası seriye devam ediyor! Bir faiz indirimi daha - EkonomiBir faiz indirimi dahaBorsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonu'na ev sahipliği yaptı - EkonomiBorsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonu'na ev sahipliği yaptıPandemi sonrası propolise talep arttı: Onlarca hastalığa iyi geliyor, 50 gramı 1250 liradan alıcı buluyor! - Ekonomi50 gramı 1250 liradan alıcı buluyor!Asgari ücret zammında ilk ipucu geldi! İşte masadaki rakamlar - EkonomiAsgari ücret zammında ilk ipucu geldiMoody's'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin dikkat çeken değerlendirme - EkonomiMoody's'ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi
Sonraki Haber Yükleniyor...