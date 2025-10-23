Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir sinek ısırığı hayatına mâl oldu! Genç çiftçinin acı ölümü

İngiltere’de yaşayan Andrew Kane isimli çiftçi, bir sineğin kendisini ısırmasından birkaç hafta sonra hayatını kaybetti. Yaşadığı acı kaybın ardından konuşan annesi, "O kadar güçlü bir çocuktu ki... Bir sinek ısırığının bunu yapabileceğini asla düşünmezdim." ifadelerinde bulundu.

İngiltere’de çiftçilikle geçinen 31 yaşındaki Andrew Kane, sinek ısırığını görmezden geldi. Zamanla sineğin ısırdığı bölgede yara oluşması ve şikayetinin artması sebebiyle doktora başvuran adama antibiyotik tedavisi başlandı. 

Bir sinek ısırığı hayatına mâl oldu! Genç çiftçinin acı ölümü - 1. Resim

ANİDEN YERE YIĞILDI

Genç çiftçi, antibiyotiklerden fayda gördüğünü düşünse de, arkadaşlarıyla eğlendiği esnada aniden yere yığıldı. Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan adama yapılan tetkikler sonucu, vücudunda sepsis oluştuğu tespit edildi. 

Bir sinek ısırığı hayatına mâl oldu! Genç çiftçinin acı ölümü - 2. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Dailymail’in haberine göre, beş hafta boyunca mücadele eden adam, bu süre zarfında başka bir hastaneye sevk edildi. Kısa süreliğine iyileşme belirtileri gösterdi ancak durum yine tersine döndü. Vücuduna enfeksiyon yayılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olayın ardından açıklamalarda bulunan anne Rachel Kane yaşadığı üzüntüyü şu ifadelerle aktardı:

"O kadar güçlü bir çocuktu ki... Bir sinek ısırığının bunu yapabileceğini asla düşünmezdim. Her şey çok hızlı gelişti. Sonuna kadar yanındaydım. Hala gerçek gibi gelmiyor, sanki kötü bir rüya gibi..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

