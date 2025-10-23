Bir sinek ısırığı hayatına mâl oldu! Genç çiftçinin acı ölümü

İngiltere’de çiftçilikle geçinen 31 yaşındaki Andrew Kane, sinek ısırığını görmezden geldi. Zamanla sineğin ısırdığı bölgede yara oluşması ve şikayetinin artması sebebiyle doktora başvuran adama antibiyotik tedavisi başlandı.

ANİDEN YERE YIĞILDI

Genç çiftçi, antibiyotiklerden fayda gördüğünü düşünse de, arkadaşlarıyla eğlendiği esnada aniden yere yığıldı. Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan adama yapılan tetkikler sonucu, vücudunda sepsis oluştuğu tespit edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Dailymail’in haberine göre, beş hafta boyunca mücadele eden adam, bu süre zarfında başka bir hastaneye sevk edildi. Kısa süreliğine iyileşme belirtileri gösterdi ancak durum yine tersine döndü. Vücuduna enfeksiyon yayılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan anne Rachel Kane yaşadığı üzüntüyü şu ifadelerle aktardı: