Venezuela'da feci uçak kazası! Kalkış yapmasıyla yere çakılması bir oldu

Venezuela'nın Táchira eyaletindeki Paramillo Havaalanı’ndan kalkış yapan Piper Cheyenne tipi küçük uçak, havalanmaya çalıştığı sırada kontrolünü kaybederek yere çakıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Uçak, kanadının üzerine düşüp infilak ederken kazada iki yolcu hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Yerel gazete, El Nacional'ın haberine göre hayatını kaybedenlerin kimlikleri Toni Bortone ve Juan Maldonado olarak belirlendi.

Olay anına ait şok edici görüntülerde, uçağın kalkış öncesinde yana yatıp dengesini kaybettiği ve kısa süre sonra patlayarak alev topuna döndüğü görülüyor.

UÇAKTAKİLER SORUNU FARK ETMİŞ

Olayın ardından açıklamalarda bulunan görgü tanıkları, uçağın kalkış sırasında sorun yaşadığını fark edip çığlık attıklarını aktardı. İlk incelemelere göre pilotun, lastiğin patlaması sonucu uçağın kontrolünü kaybettiği bildirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında uçağın, hükümetin 'lojistik faaliyetleri' kapsamında kullanıldığı açıklandı.

Sosyal medyada, kazaya karışan uçağın Piper Aircraft tarafından 1970’lerin sonlarında üretilen Piper Cheyenne I (PA-31T1) modeli olduğu bildirildi. Bu model, genellikle yüksek performansıyla biliniyor.