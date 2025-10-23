Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kasım celbi ne zaman belli olur? Askerlik sevk ve celp yerleri sorgulama ekranı

Kasım celbi ne zaman belli olur? Askerlik sevk ve celp yerleri sorgulama ekranı

Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kasım 2025 celp dönemi için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurusuna göre sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yedek subay, astsubay ve erler için sevk takvimi de paylaşıldı.

Kasım 2025 askerlik celp dönemi yaklaşırken, yüz binlerce yükümlü askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MSB, sınıflandırma takvimini daha önce duyurmuştu. Celp ve sevk sonuçları, e-Devlet kapısı üzerinden duyurulacak. Adaylar, sevk belgelerine sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren erişebilecek.

KASIM CELBİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan takvime göre Kasım 2025 celp dönemine ilişkin askerlik sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler bu tarihten itibaren e-Devlet kapısı üzerinden askerlik yerlerini sorgulayabilecek. Sevk belgeleri de yine aynı platform üzerinden temin edilebilecek.

Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından, adaylar belirlenen tarihlerde birliklerine katılacak. Sevk belgelerini zamanında almayan veya yol süresi dışında teslim olmayan yükümlüler için bakaya işlemi uygulanıyor. Bu nedenle, sonuçların açıklandığı tarih sonrasında işlemlerin eksiksiz tamamlanması büyük önem taşıyor.

ASKERLİK SEVK VE CELP YERLERİ SORGULAMA

Kasım celp döneminde görev yapacak yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenecek. Sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılarak sevk bilgilerine ulaşılabilecek. Sevk belgeleri, sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren erişime açık olacak.

Bu dönemde yükümlüler için ek kolaylıklar da bulunuyor. GSM operatörleri aracılığıyla telefon hatları “kısıtlı hat” olarak düzenlenebilecek. Ayrıca yol ve iaşe bedelleri, kimlik kartıyla PTT şubelerinden veya PTT kart aracılığıyla temin edilebilecek. Bu uygulamalar, askerlik sürecinde iletişim ve ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.

KASIM 2025 SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Kasım 2025 sevk takvimi şu şekilde:

  • Yedek subay/astsubay adayları ve 1. grup erler: 6 Kasım 2025
  • 2. grup erler: 4 Aralık 2025
  • 3. grup erler: 8 Ocak 2026

Bu tarihler, yükümlülerin hangi grupta yer aldığına göre farklılık gösterecek. Adaylar sevk grubuna göre hazırlıklarını yapacak ve belirtilen tarihlerde birliklerine teslim olacaklar.

