Sivas'ta feci olay: Temizlemek için girdikleri foseptik çukurunda can verdiler
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyü kırsalında, temizlemek için foseptik çukuruna giren iki kişi hayatını kaybetti. Metan gazından zehirlendikleri düşünülen iki kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çiftlikte temizlemek için girdikleri foseptikte metan gazından zehirlenen biri yabancı uyruklu iki kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Kızılcakışla köyü Osman Fazıl Polat Mahallesi'ndeki bir çiftlikte iki kişinin temizlik amacıyla girdikleri foseptikte hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiyesi, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Ekiplerin çalışmasıyla lağım çukurunda bulunan iki kişi çıkarıldı. Metan gazından zehirlenen ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişi olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Hüseyin Ataş (39) da Şarkışla Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir