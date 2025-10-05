Sivas'ta feci kaza! Yaralıların yarısından fazlası çocuk
Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 6'su çocuk 10 kişi yaralandı.
İ.A. (46) yönetimindeki 06 DPM 617 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde S.A. (46) idaresindeki 58 AGM 278 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi, otomobil ise yön levhası direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
6'SI ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler ile araçlardaki B.A. (14), M.F.A. (10), H.A. (18), F.B.A. (7), M.A. (14), M.A. (9), R.A. (12) ve S.A.A. (19) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
