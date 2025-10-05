Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sivas'ta feci kaza! Yaralıların yarısından fazlası çocuk

Sivas'ta feci kaza! Yaralıların yarısından fazlası çocuk

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sivas&#039;ta feci kaza! Yaralıların yarısından fazlası çocuk
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 6'su çocuk 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

İ.A. (46) yönetimindeki 06 DPM 617 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde S.A. (46) idaresindeki 58 AGM 278 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi, otomobil ise yön levhası direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta feci kaza! Yaralıların yarısında fazlası çocuk - 1. Resim

6'SI ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlardaki B.A. (14), M.F.A. (10), H.A. (18), F.B.A. (7), M.A. (14), M.A. (9), R.A. (12) ve S.A.A. (19) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 5 derece düşüyor, sağanak geliyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te kardeşini maket bıçağı katletti! - 3. SayfaGaziantep'te kardeşini maket bıçağı katletti!Tekirdağ'da cenaze evinde dehşet! Silahlar patladı, can kayıpları ve yaralılar var - 3. SayfaTekirdağ'da cenaze evinde dehşet! Ölü ve yaralılar varAntalya'da acı olay! Falezlerden düşen kadın öldü, kimliği araştırılıyor - 3. SayfaAntalya'da acı olay! Falezlerden düşen kadın öldü, kimliği araştırılıyorSakarya'da korkunç manzara! Sahil kenarında yürüyüşe çıkanlar buldu - 3. SayfaSakarya'da korkunç manzara! Sahil kenarında yürüyüşe çıkanlar bulduBozuk balık 'çolak' bıraktı: Çuprayla adam dövdüler! - 3. SayfaAkılalmaz olay! Çuprayla adam dövdülerSakarya'da acı olay! 14 yaşındaki Ahmet canından oldu - 3. SayfaSakarya'da acı olay! 14 yaşındaki Ahmet canından oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...