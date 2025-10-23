Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
NBA'de bahis skandalı! Yıldız oyuncu ve ünlü koç tutuklandı

NBA'de bahis skandalı! Yıldız oyuncu ve ünlü koç tutuklandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Miami Heat'in yıldız oyuncusu Terry Rozier ve Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups, FBI tarafından düzenlenen bahis operasyonunda tutuklandı.

Yeni sezona önceki gün 'merhaba' diyen NBA, bahis skandalıyla çalkalanıyor. Miami Heat forması giyen Terry Rozier'in, FBI tarafından düzenlenen bahis operasyonunda tutuklandığı ortaya çıktı.

ESPN'in ünlü basketbol muhabiri Shams Charania'nın aktardığı habere göre; 31 yaşındaki oyun kurucu, perşembe sabahı erken saatlerde bahis soruşturması sonucu tutuklandı.

Ayrıca Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups'ın da bahis soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

 

