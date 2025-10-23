Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF 1'inci Lig'de 11'inci hafta hakemleri açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Trendyol 1'inci Lig'de 24 Ekim, 25 Ekim ve 26 Ekim tarihlerinde yapılacak 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 11'inci hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

24 Ekim Cuma
16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu
20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Tolga Güldibi

25 Ekim Cumartesi
13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK: Burak Olcar
13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor: Süleyman Bahadır
16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun

26 Ekim Pazar
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak
16.00 Arca Çorum FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu

