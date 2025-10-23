Beşiktaş'tan 9 yıl sonra bir ilk: Çarşamba kâbusu sona erdi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3'üncü haftanın erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor ile 22 Ekim Çarşamba akşamı karşılaştı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibini 2-0 yenerek bir ilki başardı.

Sporx'de yer alan habere göre; Konyaspor ile daha önce çarşamba günlerinde oynadığı müsabakaları kazanamayan Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin 21'nci dakikada ve Tammy Abraham'ın 72'nci dakikada kaydettiği gollerle bu seriyi sonlandırdı.

Beşiktaş, 18 Mayıs 2016 tarihinde yeşil-beyazlılar ile oynadığı karşılaşmada 2-1 mağlup olurken, 7 Haziran 2023 tarihindeki maçta ise Konyaspor ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.