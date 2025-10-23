Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'tan 9 yıl sonra bir ilk: Çarşamba kâbusu sona erdi

Beşiktaş'tan 9 yıl sonra bir ilk: Çarşamba kâbusu sona erdi

Süper Lig 3'üncü hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u Ndidi ve Abraham'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin, Konyaspor ile oynadığı bir çarşamba maçını ilk defa kazanması dikkat çekti.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3'üncü haftanın erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor ile 22 Ekim Çarşamba akşamı karşılaştı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibini 2-0 yenerek bir ilki başardı.

Sporx'de yer alan habere göre; Konyaspor ile daha önce çarşamba günlerinde oynadığı müsabakaları kazanamayan Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin 21'nci dakikada ve Tammy Abraham'ın 72'nci dakikada kaydettiği gollerle bu seriyi sonlandırdı.

Beşiktaş, 18 Mayıs 2016 tarihinde yeşil-beyazlılar ile oynadığı karşılaşmada 2-1 mağlup olurken, 7 Haziran 2023 tarihindeki maçta ise Konyaspor ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı. 

