MHK duyurdu: Süper Lig'de 10'uncu hafta hakemleri belli oldu

MHK duyurdu: Süper Lig'de 10'uncu hafta hakemleri belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MHK duyurdu: Süper Lig&#039;de 10&#039;uncu hafta hakemleri belli oldu
Futbol, Süper Lig, MHK, Hakemler, Maçlar, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında 24 Ekim, 25 Ekim, 26 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de 10'uncu hafta maçlarında görev yapacak hakemleri duyurdu.

MHK duyurdu: Süper Lig'de 10'uncu hafta hakemleri belli oldu - 1. Resim

24 Ekim Cuma
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

25 Ekim Cumartesi
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

26 Ekim Pazar
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

27 Ekim Pazartesi
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

