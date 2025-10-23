Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Medvedev Trump'a ateş püskürdü! "Artık Rusya ile tam bir savaş içinde"

Medvedev Trump’a ateş püskürdü! "Artık Rusya ile tam bir savaş içinde"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ı "geveze bir barış elçisi" şeklinde nitelendirerek, Trump'ın artık Rusya ile savaş halinde olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, sosyal medya platformu Telegram'dan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

"BAŞKA NE OLACAK?"

Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmenin iptal edilmesine ve ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasına değinerek, "Trump, Budapeşte zirvesini iptal etti. Ülkemize yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Başka ne olacak? Tomahawk füzelerinin yanı sıra yeni silahlar da olacak mı?" ifadelerini kullandı.

"ARTIK RUSYA İLE TAM BİR SAVAŞ İÇİNDE"

Medvedev, Trump'ı "geveze barış elçisi" şeklinde nitelendirerek, "ABD bizim düşmanımızdır ve onların geveze 'barış elçisi' artık Rusya ile tam bir savaş halindedir. Evet, Kiev'in yanında aktif olarak savaşmıyordu. Ama bu artık onun (Trump'ın) çatışması, bunak Biden'ın değil. Alınan kararlar Rusya'ya karşı bir savaş eylemi ve Trump şimdi çılgın Avrupa ile tam bir ittifak kurmuş durumda" dedi.

Medvedev, Trump'ın son hamleleri nedeniyle Rusya'nın artık "anlamsız anlaşmalar yapmak yerine düşmanları yok etmeye" odaklanabileceğini vurgulayarak, "Bu, zafere tam da mümkün olan yerde, yani masada değil, sahada ulaşmamızı sağlıyor. Anlamsız anlaşmalar yaparak değil, düşmanları yok ederek" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN RUSYA'YA KARŞI SON ADIMLARI

ABD'de Başkan Donald Trump hükümeti, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bu firmaların iştiraki olan alt kuruluşlara yaptırım uygulama kararı almıştı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik barış sürecine ciddi bir bağlılık göstermemesi nedeniyle" alındığı belirtilerek, "Bu önlem, Rusya'nın enerji sektörü üzerindeki baskıyı artırmakta ve Kremlin'in savaş makinesi için gelir elde etme ve zayıflayan ekonomisini destekleme yeteneğini azaltmaktadır" denilmişti.

Trump ise kararının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, Putin ile Macaristan'da yakın zamanda gerçekleştirmeyi planlanan görüşmeyi diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediği gerekçiyle iptal ettiklerini ifade etmişti.

