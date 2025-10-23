BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav takvimi araştırılıyor

BİLSEM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Geçen yıl 23-25 Ekim 2024 tarihlerinde "İl Tanılama sınav Komisyonlarının Oluşturulması" süreciyle başlayan BİLSEM takvimi, bu yıl henüz açıklanmadı. Yeni takvimin ve kılavuzun önümüzdeki süreçte yayımlanması bekleniyor.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bir önceki senelerde ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında oluşturulmuş, ön değerlendirme uygulamaları ise 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de randevuların ve sınav oturumlarının benzer tarihlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kılavuz ve takvim yayınlandıktan sonra 2026 tarihleri haberimize eklenecektir.