Bu hafta yağmur var mı? 25-26 Ekim MGM hava durumu raporu paylaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Kuzey Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

25-26 EKİM BU HAFTA YAĞMUR VAR MI?

25 Ekim 2025 Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 17°C ile 20 °C arasında değişecek. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta kuvvetle esmesi tahmin ediliyor.

26 Ekim Pazar günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 20 °C arasında seyredecek. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden hafif esmesi bekleniyor.

Hafta sonu özellikle açık alanlarda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye bulundurmaları ve yağışa karşı hazırlıklı olmaları önerilmektedir. Ayrıyeten, ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler tercih edilmesi tavsiye ediliyor.