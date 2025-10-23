Ozan Güven cezaevine girecek mi, ceza aldı mı? Deniz Bulutsuz olayına ilişkin detaylar gündemde

Ozan Güven cezaevine girecek mi, ceza aldı mı merak ediliyor. Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek savcılığa başvurdu. Dosya kapasamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Güven’e “hakaret”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından hapis talebi sunuldu.

OZAN GÜVEN CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik darp davası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından sonuçlandırıldı. Mahkeme yerel mahkremenin verdiği 2 yıl 3 aylık hapis cezasını onayladı ve karar kesinleşti.

Karara göre Güven’in denetimli serbestlik kapsamında değerlendirilmemiş olan 45 günlük kısmı, açık cezaevinde infaz edilecek. Kararın tebliği sonrasında oyuncu cezasını çekmek üzere cezaevine teslim olduğunda uzun süredir devam eden hukuki süreç tamamlanmış olacak.

OZAN GÜVEN CEZA ALDI MI, NEDEN?

Ozan Güven 13 Haziran 2020 tarihinde Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Güven’e “hakaret”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından hapis cezası talep edilmişti. Taraflar arasındaki hukuki süreç yıllarca sürdü ve istinaf süreci tamamlandıktan sonra mahkeme kararı kesinleşti.

OZAN GÜVEN DENİZ BULUTSUZ OLAYI NEDİR?

2020’de yaşanan olayda Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını savcılığa bildirdi. İddialar üzerine Güven hakkında dava açılırken, kendi şikayeti nedeniyle Bulutsuz hakkında da ayrı bir iddianame hazırlandı. Bulutsuz hakkında beraat kararı verildi. Taraflar uzlaşmayı kabul etmediği için dava süreci yargılamayla devam etti.

OZAN GÜVEN KİMDİR?

Ozan Güven 19 Mayıs 1975’te Almanya’da doğdu. Bulgaristan göçmeni bir aileden gelen oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü’nden mezun oldu ve İzmir Belediye Konservatuvarı’nda oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerine Şahika Tekand Tiyatrosu’nda başlayan Güven, televizyon ve sinema projelerinde geniş bir portföye sahip.

“İkinci Bahar”, “Koçum Benim”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Fi” gibi dizilerde rol alan Güven, Cem Yılmaz ile birlikte “G.O.R.A”, “A.R.O.G”, “Yahşi Batı”, “Arif V 216” ve “Pek Yakında” gibi filmlerde de yer aldı. 2005 yılında yönetmen Türkan Derya ile evlendi, bir çocuk sahibi oldu ve çift 2010 yılında boşandı.