Son projesinden başlamadan ayrılmıştı… Ozan Güven sosyal medyada sessizliğini bozdu

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında 5 yıldır devam eden şiddet davasında geçtiğimiz haziran ayında mahkeme kararını vermişti. Ünlü oyuncu, “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DENİZ BULUTSUZ’DAN AÇIKLAMA

Kararın ardından Deniz Bulutsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygularını paylaşmıştı. Bulutsuz, “5 yıl önce maruz kaldığım ağır fiziksel şiddete karşı açtığım davada mahkeme Ozan Güven’i mahkum etti. Bana yöneltilen suçlamalardan ise beraat ettim. Cezanın uygulanacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bu zaferi büyük bir mutlulukla paylaşıyorum” demişti.

Bulutsuz, davayı açmadaki amacının sadece hakkını aramak olmadığını, aynı zamanda fiziksel ve psikolojik şiddet gören kadınlara cesaret vermek istediğini de belirtmişti.

PROJEDEN AYRILMIŞTI

Oyuncunun eski kız arkadaşıyla yaşadığı olaylar sosyal medyada büyük tepki çekmiş, başrolü paylaşacağı Çağla Şıkel’in ve projenin zarar görmemesi adına Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden affını istemişti.

OZAN GÜVEN’DEN GÜNLER SONRA PAYLAŞIM…

Uzun süre sessiz kalan Güven, günler sonra kedisiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Adalete olan inancımı kaybetmeden beklemek, durmak, susmak... Sabır sen ne güzel hediyeymişsin. Kimileri birilerinin içeride olmasını istiyor, kimileri ise sevdiklerinin serbest kalmasını. Umarım kazandıklarınız, kaybettiklerinize değer” notunu düştü.