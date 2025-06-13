Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayı

Oyuncu Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayı davada kararın açıklanmasıyla yeniden gündem oldu. Deniz Bulutsuz kimdir merak ediliyor.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un karşılıklı şikayetleriyle 2020’den beri devam eden şiddet davasında kararını açıklandı. Sosyal medyada gündeme gelen dava detayları sonrası Deniz Bulutsuz kimdir ve Ozan Güven-Deniz Bulutsuz olayı ne merak edildi.

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

1992 yılında İstanbul'da doğan Deniz Bulutsuz, 33 yaşındadır. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Bulutsuz, moda ve medya dünyasında bilinen bir isimdir.

OZAN GÜVEN DENİZ BULUTSUZ OLAYI NE?

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasındaki olay, 13 Haziran 2020’de Güven’in İstanbul’daki evinde yaşandığı iddia edilen bir tartışmayla başladı.

Bulutsuz, Güven’in kendisine abajur ve elleriyle vurarak ağır fiziksel şiddet uyguladığını, bir saatten fazla darp edildiğini ve evden çıkmasına izin verilmediğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında “hakaret,” “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Güven ise karşı şikayette bulunarak Bulutsuz’un kendisine “basit yaralama” suçu işlediğini iddia etti. Bu nedenle Bulutsuz hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle ayrı bir dava açıldı.

Dava, 5 yıl boyunca İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti. 13 Haziran 2025’te karara bağlanan davada mahkeme, Güven’i “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Güven, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından beraat ederken, Bulutsuz da “basit yaralama” suçlamasından beraat etti.