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Oyuncu Ozan Güven'e hapis cezası!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Oyuncu Ozan Güven&#039;e hapis cezası!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Oyuncu Ozan Güven, arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı; Bulutsuz ise beraat etti.

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Ozan Güven ve müşteki sanık Deniz Bulutsuz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Oyuncu Ozan Güven'e hapis cezası! - 1. Resim

Duruşmada savunma yapan Deniz Bulutsuz'un avukatı, mütalaaya karşı savunma için ek süre talep etti. Sanık Ozan Güven'in avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi. Duruşmada Bulutsuz'un avukatının talebini değerlendiren mahkeme, taraflara öncesinden ek süre verildiği gerekçesiyle, bu talebi reddetti.

Oyuncu Ozan Güven'e hapis cezası! - 2. Resim

OZAN GÜVEN’E 2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Ozan Güven'in 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, Güven'i, 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraatına, Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatına karar verdi.

Oyuncu Ozan Güven'e hapis cezası! - 3. Resim

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven'in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Oyuncu Ozan Güven'e hapis cezası! - 4. Resim

Güven, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Oyuncu Ozan Güven'e hapis cezası! - 5. Resim

Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. 2 tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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