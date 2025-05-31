Ozan Güven'in 'akılsız' telefon günleri: Görüntülü arama!

Ozan Güven, "50 yaşın ilk kararı" diyerek, 14 Haziran'dan itibaren akılı telefon kullanmayacağını açıklamıştı. Ünlü oyuncu, "Şimdilik hafta sonları" mesajıyla yaptığı paylaşımda, eski bir model telefona alışma sürecinde olduğunu belirtti.

Son olarak 'Taş Kağıt: Makas' dizisinde rol alan Ozan Güven, 19 Mayıs'ta 50 yaşına girmiş, doğum gününden 2 gün sonra dikkat çeken bir karar almıştı. Oyuncu, bu kararını takipçilerine de duyurmuştu.

"50 YAŞ GÜZELMİŞ"

Sosyal medya hesaplarına veda eden, kısa süre sonra akıllı telefon da kullanmayacağını vurgulayan Güven, "14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum. X (eski adıyla Twitter), 10 seneyi geçmiştir kullanmıyorum. Instagram hesabımı tamamen 'Taslak Sanai' ofise devredeceğim. Bundan sonra da yok; 'X’e bir şey yazmadın', 'Whatsapp'tan görmedin', 'Instagram'da insan bir şey der' gibi gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. 50 yaş güzelmiş" ifadelerini kullanmıştı.

"ŞİMDİLİK HAFTA SONLARI"

Eski bir model telefon kullanmaya başladığını duyuran Ozan Güven, Instagram hesabından yayımladığı kareye, "Görüntülü arama! Şimdilik hafta sonları" notunu düştü.