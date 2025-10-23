Survivor All Star 2026’ya bir isim daha! Acun Ilıcalı şarkıcı Keremcem'i duyurdu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden paylaştığı son açıklamayla, merakla beklenen Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak yeni bir ismi daha kamuoyuna duyurdu.

ŞARKICI KEREMCEM SURVIVOR'DA YARIŞACAK

Survivor Ünlüler - All Star 2026 için heyecanlı geri sayım resmi olarak başladı. Yarışmanın ilk katılımcısı olarak şarkıcı Bayhan açıklanırken, Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yarışmada yer alacak ikinci ismi de ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: