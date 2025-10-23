Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Survivor All Star 2026’ya bir isim daha! Acun Ilıcalı şarkıcı Keremcem'i duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna yeni bir ismin daha katıldığını duyurdu. Bayhan’dan sonra şarkıcı Keremcem’in yarışmanın yeni sezonunda mücadele edeceği öğrenildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden paylaştığı son açıklamayla, merakla beklenen Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak yeni bir ismi daha kamuoyuna duyurdu. 

ŞARKICI KEREMCEM SURVIVOR'DA YARIŞACAK

Survivor Ünlüler - All Star 2026 için heyecanlı geri sayım resmi olarak başladı. Yarışmanın ilk katılımcısı olarak şarkıcı Bayhan açıklanırken, Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yarışmada yer alacak ikinci ismi de ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.”

