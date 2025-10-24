Prof. Dr. İbrahim Turna: Türkiye’nin ‘Yeşil Vatan’ için rekor kırma potansiyeli var
Türkiye genelinde önceki gün “Yeşil Vatan Seferberliği” başlatıldı. Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine yeni bir ivme kazandıran kampanya kapsamında bir yıl içinde 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması planlanıyor. Ayrıca bu yıl 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nde 2019 yılındaki günlük 13,8 milyon fidan dikimi rekorunun kırılması hedefleniyor.
CEMAL EMRE KURT ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla hem orman varlığının artırılması hem de iklim değişikliğine karşı doğal direnç kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Gazetemize konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, Türkiye’nin fidan üretimi, teknik personel kapasitesi ve toplumsal katılım bakımından güçlü bir yapıya sahip olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: Halkımız fidan dikmeyi sever, bu tür etkinliklere büyük ilgi gösterir. Eğer bu yıl rekor hedeflenmişse, Türkiye bunu başarabilir. Bizim buna uygun potansiyelimiz mevcut. Çalışmalarda askerî kurumlar, emniyet birimleri, millî eğitim ve üniversitelerdeki gençlik dâhil birçok paydaş yer alıyor.
BİLİNÇLENDİRME ÖNEMLİ
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu ise sadece fidan dikmenin yeterli olmadığını, ilkokuldan üniversiteye kadar topluma orman sevgisi ve doğa bilinci kazandırılması gerektiğini söyledi. Tüfekçioğlu, “Ormanı ancak içinde yaşayarak sevebiliriz. Çocukların ve gençlerin doğayla bağ kurabilmeleri için kamp etkinlikleri, arazi çalışmaları ve açık hava eğitimleri yapılmalıdır” diye konuştu.