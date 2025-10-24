Prof. Dr. İbrahim Turna: Türkiye’nin ‘Yeşil Vatan’ için rekor kırma potansiyeli var

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla hem orman varlığının artırılması hem de iklim değişikliğine karşı doğal direnç kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Gazetemize konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, Türkiye’nin fidan üretimi, teknik personel kapasitesi ve toplumsal katılım bakımından güçlü bir yapıya sahip olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: Halkımız fidan dikmeyi sever, bu tür etkinliklere büyük ilgi gösterir. Eğer bu yıl rekor hedeflenmişse, Türkiye bunu başarabilir. Bizim buna uygun potansiyelimiz mevcut. Çalışmalarda askerî kurumlar, emniyet birimleri, millî eğitim ve üniversitelerdeki gençlik dâhil birçok paydaş yer alıyor.

BİLİNÇLENDİRME ÖNEMLİ