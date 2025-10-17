‘Yeşil Vatan’a özel koruma! Ormanlık alanlar turizme açılmayacak

ESMA ALTIN ANKARA - AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, millî parklarda uygun olan bölgelerde konaklama tesisi yapılmasına öngören kanun teklifiyle, ormanların turizme açılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. AK Parti döneminde korunan alan sayısının 172’den 688’e, yüzölçümünün ise 818 bin hektardan 3,4 milyon hektara çıktığını belirten Toy, yıllık ziyaretçi sayısının da 5,5 milyondan 69,1 milyona ulaştığını vurguladı.

Koruma altına alınan sulak alanların sayısı 9’dan 136’ya, 159 bin hektar olan sulak alan yüzölçümünün ise 1 milyon 186 bin hektara yükseldiğini belirtti. Bugüne kadar 85 adet yaban hayatı geliştirme sahasının Türkiye’ye kazandırıldığını, 76 bin hayvanın rehabilite edilip tabiata salındığını, 650 türün ise koruma altına alındığını ifade eden Toy, “Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 119 bini aşkın kişiye yaptırım uygulanırken, biyokaçakçılıkla ilgili 97 vakada 25 ülkeden 177 kişiye ceza verildi” dedi.