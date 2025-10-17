Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ‘Yeşil Vatan’a özel koruma! Ormanlık alanlar turizme açılmayacak

‘Yeşil Vatan’a özel koruma! Ormanlık alanlar turizme açılmayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Yeşil Vatan’a özel koruma! Ormanlık alanlar turizme açılmayacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Korunan orman alanı dört kat artırıldı, millî parklara turizm tesisi yapılacağı da yalanlandı.

ESMA ALTIN ANKARA - AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, millî parklarda uygun olan bölgelerde konaklama tesisi yapılmasına öngören kanun teklifiyle, ormanların turizme açılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. AK Parti döneminde korunan alan sayısının 172’den 688’e, yüzölçümünün ise 818 bin hektardan 3,4 milyon hektara çıktığını belirten Toy, yıllık ziyaretçi sayısının da 5,5 milyondan 69,1 milyona ulaştığını vurguladı.

Koruma altına alınan sulak alanların sayısı 9’dan 136’ya, 159 bin hektar olan sulak alan yüzölçümünün ise 1 milyon 186 bin hektara yükseldiğini belirtti. Bugüne kadar 85 adet yaban hayatı geliştirme sahasının Türkiye’ye kazandırıldığını, 76 bin hayvanın rehabilite edilip tabiata salındığını, 650 türün ise koruma altına alındığını ifade eden Toy, “Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 119 bini aşkın kişiye yaptırım uygulanırken, biyokaçakçılıkla ilgili 97 vakada 25 ülkeden 177 kişiye ceza verildi” dedi.

Öte yandan teklifle birlikte av ve doğa koruma memuru kadrosu oluşturularak denetim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 4 bin personelin 3 binine bu unvanı vererek 600’den fazla av sahasında daha etkin bir gözetim sağlamayı planlıyor. Yeni kadro yapısı hem kaçak avcılığın önüne geçmeyi hem de koruma faaliyetlerini sahada daha etkili yürütmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bodrum Monaco’ya rakip oldu! Lüks tekneler limana demir attıGalatasaray, devre arası için yeni bir hamle peşinde: Anguissa operasyonu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum Monaco’ya rakip oldu! Lüks tekneler limana demir attı - EkonomiMonaco’ya rakip olduk!Aslan payı sağlık, savunma ve eğitime! 2026 bütçesinin detayları belli oldu - EkonomiAslan payı sağlık, savunma ve eğitime!Altın yükseliş durmuyor, gümüş takılar rağbet görüyor! 8 ayda yüzde 65 kazandırdı - EkonomiAltın yükseliş durmuyor, gümüş takılar rağbet görüyor!İBB bazı taşınmazlarını Hazine’ye devretti: Karagümrük Stadı arazisi de listede - EkonomiİBB bazı taşınmazlarını Hazine’ye devrettiGram altında ivme tersine mi dönecek? İslam Memiş 'mutlaka' diyerek yatırımcıları uyardı - EkonomiGram altında ivme tersine mi dönüyor?Piyasalarda sert hareket: Borsa ve kripto geriledi, altın değer kazandı - EkonomiBorsa ve kripto geriledi, altın değer kazandı
Sonraki Haber Yükleniyor...