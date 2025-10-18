Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karadeniz'den hamsi fışkırıyor! Kilosu bakın kaç liraya düştü

Karadeniz'den hamsi fışkırıyor! Kilosu bakın kaç liraya düştü

Denizlerde bu sezon hamsi bolluğu yaşanıyor. Düzce'den Karadeniz'e açılan balıkçılar kasalarca hamsiyle dönerken, bolluk fiyatlara da yansıdı. Hamsinin fiyatı 250-300 liradan 100 liraya düştü. 

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar kasalarca hamsi ile sabaha karşı limana yanaştı. Kasalanan ve buzlanan hamsiler tek tek kamyonlara yüklendi.

Karadeniz'den hamsi fışkırıyor! Kilosu bakın kaç liraya düştü - 1. Resim

HAMSİ TEZGAHTA NE KADAR?

Balıkçı Vedat Kalmaz, balığın bollaşması ile fiyatlarının düştüğünü belirterek, "Balık bugün çok şükür biraz daha bollaştı. Denizlerde hareketlenme var. Gırgırlarımız çok şükür bin kasa civarında balık ile döndü 2-3 tane gırgırımız. Çok şükür bereketli şu anda.Bugün tezgahta balık 100-150 civarında dün 250-300 lira iken bugün düştü" dedi.

Karadeniz'den hamsi fışkırıyor! Kilosu bakın kaç liraya düştü - 2. Resim

HAMSİNİN KOLİSİ 1.000 LİRA

Karadeniz'de Hamsi bol çıkarken palamut, lüfer, çinekop ise az çıkıyor. Sezonun hamsi olarak bol ve güzel geçtiğini söyleyen balıkçı Faruk Birinci, diğer balıkların ise zayıf olduğunu bildirdi. Birinci, "Hamsi var bol miktarda. Hava şartlarından bazen kolisi 2 bin lira yapıyor, bugün ise kolisi 1.000 lira, 1.100 lira civarında. Balığın durumuna da bağlı. Balık fiyatları vatandaşa uygun. Tezgahlarda kilosu balığın 100 lira. Bu şekilde devam ederse sezon vatandaş içinde balıkçı içinde iyi geçer hamsi olarak. Ama bizim kıyı balıkçısı palamut, lüfer, çinekop olsun tutamadılar" ifadelerinde bulundu.

Karadeniz'in serin sularında tutulan balıklar buzlanmasının ardından ise Ankara ve İstanbul'a doğru yola çıktı.

